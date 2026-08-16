Innlent

Mundaði stólinn og lamdi gesti

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögregla var meðal annars kölluð út vegna manns sem mundaði stólinn.
Lögregla var meðal annars kölluð út vegna manns sem mundaði stólinn. Vísir/Vilhelm

Maður var handtekinn á skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur í nótt fyrir að hafa lamið gesti með stól.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Skammt undan á Seltjarnarnesi voru húsráðendur kærðir vegna mikils hávaða frá einkasamkvæmi í húsinu. Lögregla þurfti ítrekað að fara og hafa afskipti af fólkinu og biðja þau um að lækka í sér.

Í Breiðholtinu aðstoðaði lögregla húsráðanda sem var í vandræðum með gest sem neitaði að fara út.

Lögreglumál Reykjavík

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