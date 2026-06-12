Víkingar tryggðu sér í kvöld sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta og fylgja þangað Blikum og Mosfellingum sem unnu líka leiki sína í átta liða úrslitum.
Víkingur vann 2-1 útisigur á ÍA uppi á Akranesi í kvöld. Þeir eru komnir í undanúrslit bikarkeppninnar í fimmta sinn á síðustu sex sumrum. Þetta var líka ellefti sigur Víkinga í röð í deild (9) og bikar (2).
Fyrra markið skoraði Óskar Borgþórsson en hann hefur farið á kostum í sumar og er kominn með níu mörk í deild og bikar á þessu tímabili.
Markið mikilvæga í dag skoraði Óskar á 59. mínútu eftir sendingu frá Valdimari Þór Ingimundarsyni.
Aron Elís Þrándarson, þá nýkominn inn á völlinn sem varamaður, bætti við öðru marki á 74. mínútu þegar hann skallaði inn frábæra fyrirgjöf Helga Guðjónssonar.
Markús Páll Ellertsson minnkaði muninn en ekki fyrr en á fjórðu mínútu í up,uppbótartímaem var bara of seint.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.