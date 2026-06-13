Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
ÍBV
Fótbolti - Mjólkurbikar karla
Fylkir
Grótta
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 13. júní 2026
16 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
ÍBV
Fótbolti - Mjólkurbikar karla
Fylkir
Grótta
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið
Fótbolti
Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“
Íslenski boltinn
Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar
Fótbolti
Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli
Fótbolti
Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu
Fótbolti
Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína
Sport
Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin
Fótbolti
Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni
Sport
Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum
Íslenski boltinn
Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Breiðablik - Stjarnan | Ná Blikar að halda toppsætinu?
Fram - Grindavík/Njarðvík | Framarar þurfa sigur
Þróttur R. - ÍBV | Risaslagur um þriðja sæti deildarinnar
Víkingur - FH | Heldur FH sigurgöngunni áfram?
Stórsigur í Stokkhómsslagnum
Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð
Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar
Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin
Verður ekki með í fyrsta leik á HM
Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu
Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli
„Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM
Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu
Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM
Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid
Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“
Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“
Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018
Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum
Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram
Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið
Lærisveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl
Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum
Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin
Jökull rekinn frá Stjörnunni
Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool
Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins
Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli
Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM
„Hafið þið ekki horft á leikina?“
Sjá meira
Mest lesið
Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið
Fótbolti
Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“
Íslenski boltinn
Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar
Fótbolti
Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli
Fótbolti
Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu
Fótbolti
Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína
Sport
Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin
Fótbolti
Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni
Sport
Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum
Íslenski boltinn
Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
ÍBV
Fótbolti - Mjólkurbikar karla
Fylkir
Grótta
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar