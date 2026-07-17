Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 17:47 Johan Manzambi með nýja knattspyrnustjóranum Unai Emery eftir að gengið var frá samningnum í dag. @astonvilla Aston Villa hefur gengið frá kaupum á svissneska miðjumanninum Johan Manzambi frá Freiburg fyrir metfé. Svissneski landsliðsmaðurinn flytur sig yfir á Villa Park í samningi sem slær út þær fimmtíu milljónir punda sem Villa greiddi Everton fyrir Amadou Onana fyrir tveimur árum. Villa er einnig nálægt því að ganga frá 38 milljóna punda kaupum á miðjumanni Wolves, Joao Gomes, sem yfirgaf æfingabúðir enska B-deildarliðsins í Portúgal á fimmtudag til að gangast undir læknisskoðun. View this post on Instagram A post shared by Aston Villa (@astonvilla) Manzambi var nálægt því að ganga til liðs við Newcastle í síðustu viku eftir að forráðamenn Newcastle náðu samkomulagi við Freiburg, en Villa brást skjótt við og stal honum frá Newcastle. Þessi tvítugi leikmaður skoraði þrjú mörk fyrir Sviss þegar liðið komst í átta liða úrslit á heimsmeistaramótinu. Hann spilaði gegn Aston Villa í úrslitaleik Evrópudeildarinnar í Istanbúl í maí þegar lið Villa vann 3-0 og batt þar með enda á þrjátíu ára bið eftir titli. Manzambi var valinn ungi leikmaður tímabilsins í Evrópudeildinni og skoraði sjö mörk í 47 leikjum í öllum keppnum á síðasta tímabili, þegar Freiburg endaði í sjöunda sæti í þýsku Bundesligunni. Hann kemur til Villa á sama tíma og félagið þarf á styrkingu að halda á miðjunni eftir að hafa selt Youri Tielemans til Manchester United fyrir 35 milljónir punda. Villa er einnig án Onana fram á næsta ár eftir að hann varð fyrir alvarlegum hnémeiðslum á HM með Belgíu. Fjárhagur Villa er þröngur þar sem félagið reynir að uppfylla fjármálareglur UEFA og vinstri bakvörðurinn Lucas Digne er nálægt því að ganga aftur til liðs við Paris St-Germain. View this post on Instagram A post shared by Aston Villa (@astonvilla) Enski boltinn Aston Villa FC Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Fleiri fréttir Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Sjá meira