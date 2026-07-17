Enski boltinn

Aston Villa vann kapp­hlaupið um HM-stjörnuna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Johan Manzambi með nýja knattspyrnustjóranum Unai Emery eftir að gengið var frá samningnum í dag.
Johan Manzambi með nýja knattspyrnustjóranum Unai Emery eftir að gengið var frá samningnum í dag. @astonvilla

Aston Villa hefur gengið frá kaupum á svissneska miðjumanninum Johan Manzambi frá Freiburg fyrir metfé.

Svissneski landsliðsmaðurinn flytur sig yfir á Villa Park í samningi sem slær út þær fimmtíu milljónir punda sem Villa greiddi Everton fyrir Amadou Onana fyrir tveimur árum.

Villa er einnig nálægt því að ganga frá 38 milljóna punda kaupum á miðjumanni Wolves, Joao Gomes, sem yfirgaf æfingabúðir enska B-deildarliðsins í Portúgal á fimmtudag til að gangast undir læknisskoðun.

Manzambi var nálægt því að ganga til liðs við Newcastle í síðustu viku eftir að forráðamenn Newcastle náðu samkomulagi við Freiburg, en Villa brást skjótt við og stal honum frá Newcastle.

Þessi tvítugi leikmaður skoraði þrjú mörk fyrir Sviss þegar liðið komst í átta liða úrslit á heimsmeistaramótinu. Hann spilaði gegn Aston Villa í úrslitaleik Evrópudeildarinnar í Istanbúl í maí þegar lið Villa vann 3-0 og batt þar með enda á þrjátíu ára bið eftir titli.

Manzambi var valinn ungi leikmaður tímabilsins í Evrópudeildinni og skoraði sjö mörk í 47 leikjum í öllum keppnum á síðasta tímabili, þegar Freiburg endaði í sjöunda sæti í þýsku Bundesligunni.

Hann kemur til Villa á sama tíma og félagið þarf á styrkingu að halda á miðjunni eftir að hafa selt Youri Tielemans til Manchester United fyrir 35 milljónir punda. Villa er einnig án Onana fram á næsta ár eftir að hann varð fyrir alvarlegum hnémeiðslum á HM með Belgíu.

Fjárhagur Villa er þröngur þar sem félagið reynir að uppfylla fjármálareglur UEFA og vinstri bakvörðurinn Lucas Digne er nálægt því að ganga aftur til liðs við Paris St-Germain.

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