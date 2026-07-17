Eftir brottför Gareth Southgate sem þjálfari enska landsliðsins hófst leit knattspyrnusambandsins þar í landi að nýjum þjálfara. Sambandið vildi þjálfara sem væri sigurvegari og voru viðræður við Pep Guardiola um að hann myndi taka við liðinu.
Eftir tap í úrslitaleik Evrópumótsins 2024 gegn Spáni sagði Gareth Southgate, landsliðsþjálfari Englands, af sér. Þá hófst leit enska knattspyrnusambandsins að nýjum þjálfara liðsins. England var með augljóst markmið og það var að verða heimsmeistari í fótbolta árið 2026.
Enska knattspyrnusambandið lagði þá áherslu á að næsti þjálfari Englands myndi vera mikill sigurvegari. Þá hófust viðræður árið 2024 við Pep Guardiola, þjálfara Manchester City á Englandi. Samkvæmt The Athletic var munnlegu samkomulagi náð milli Guardiola og enska knattspyrnusambandsins en að lokum hafi Guardiola haldið tryggð við Manchester City.
Thomas Tuchel var því ráðinn sem þjálfari Englands og var ætlast til þess að hann myndi setja sinn svip á liðið. Stuðningsmenn Englands urðu fyrir vonbrigðum í undanúrslitum heimsmeistaramótsins 2026 þegar enska liðið lagðist í vörn of snemma gegn Argentínu eftir að hafa náð forystu. England endaði á að tapa leiknum 2-1.
Eftir tapið hefur hluti stuðningsmanna Englands viljað að Tuchel segi af sér sem þjálfari enska landsliðsins. Nú hefur Pep Guardiola yfirgefið Manchester City og er því ekki að þjálfa neitt félag. Þar sem hann hefur áður náð munnlegu samkomulagi um að stjórna enska liðinu verður hann að teljast líklegur einstaklingur til þess að taka við liðinu ef Tuchel heldur ekki áfram.
Samningur Thomas Tuchel gildir fram yfir Evrópumótið 2028 og hefur hann sagt að hann ætli að klára samninginn. Ef enska liðið hefði ekki komist í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins hefði enska knattspyrnusambandið getað rift samningnum við hann.
Pep Guardiola er einn sigursælasti þjálfari allra tíma þar sem hann hefur þjálfað Manchester City, Bayern Munchen og Barcelona. Hann hefur unnið meira en 40 titla með þessum liðum og þar á meðal þrennuna með bæði Barcelona árið 2009 og Manchester City árið 2023.