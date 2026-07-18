Emiliano Martínez markvörður Argentínu hefur harkað af sér meiðsli allt heimsmeistaramótið, eftir að hafa puttabrotnað í úrslitaleik Evrópudeildarinnar með Aston Villa.
Martínez greindi frá þessu á blaðamannafundi í gærkvöld og sagðist „glíma við sársauka alla daga“.
Hann braut fingur en náði að klára leikinn í 3-0 sigri Aston Villa gegn Freiburg í úrslitaleik Evrópudeildarinnar þann 20. maí. Martínez spilaði síðan ekki gegn Manchester City í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar, né í æfingaleikjum Argentínu fyrir HM gegn Hondúras og Íslandi.
„Mér er enn illt í höndinni alla daga, ég vissi að þetta yrði mjög sársaukafullt. Ég fór ekki í aðgerð, þrátt fyrir að allir sérfræðingar bæði í Bandaríkjunum og á Englandi hafi ráðlagt mér að gera það. Ég gat ekkert æft í riðlakeppninni en frá sextán liða úrslitum og áfram hef ég bara hætt að hugsa um þetta, og mér líður miklu betur,“ sagði Martinez.
„Þjálfarinn sendi mér skilaboð fyrir HM og sagði: „Mér er alveg sama hvernig standi þú ert í, ég vil fá þig í liðið.“ Fyrir mér skiptir það meira máli en að verja tíu víti eða að komast á forsíður dagblaðanna. Og þó ég steli ekki sviðsljósinu, en við vinnum úrslitaleikinn, verður það jafn þýðingarmikið,“ bætti Martinez við.