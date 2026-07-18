Fótbolti

Martínez sleppti að­gerð og spilar meiddur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Martínez gæti orðið heimsmeistari í annað sinn á ferlinum á morgun.
Martínez gæti orðið heimsmeistari í annað sinn á ferlinum á morgun. Image Photo Agency/Getty Images

Emiliano Martínez markvörður Argentínu hefur harkað af sér meiðsli allt heimsmeistaramótið, eftir að hafa puttabrotnað í úrslitaleik Evrópudeildarinnar með Aston Villa.

Martínez greindi frá þessu á blaðamannafundi í gærkvöld og sagðist „glíma við sársauka alla daga“.

Hann braut fingur en náði að klára leikinn í 3-0 sigri Aston Villa gegn Freiburg í úrslitaleik Evrópudeildarinnar þann 20. maí. Martínez spilaði síðan ekki gegn Manchester City í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar, né í æfingaleikjum Argentínu fyrir HM gegn Hondúras og Íslandi.

„Mér er enn illt í höndinni alla daga, ég vissi að þetta yrði mjög sársaukafullt. Ég fór ekki í aðgerð, þrátt fyrir að allir sérfræðingar bæði í Bandaríkjunum og á Englandi hafi ráðlagt mér að gera það. Ég gat ekkert æft í riðlakeppninni en frá sextán liða úrslitum og áfram hef ég bara hætt að hugsa um þetta, og mér líður miklu betur,“ sagði Martinez.

Martínez á blaðamannafundi Argentínu í gær. Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images

„Þjálfarinn sendi mér skilaboð fyrir HM og sagði: „Mér er alveg sama hvernig standi þú ert í, ég vil fá þig í liðið.“ Fyrir mér skiptir það meira máli en að verja tíu víti eða að komast á forsíður dagblaðanna. Og þó ég steli ekki sviðsljósinu, en við vinnum úrslitaleikinn, verður það jafn þýðingarmikið,“ bætti Martinez við.

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