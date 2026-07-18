Íslenski boltinn

Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, al­veg brjáluð“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Taylor Marie tekur hverju marki fagnandi og Ásta Eir hefur gaman af.
Taylor Marie tekur hverju marki fagnandi og Ásta Eir hefur gaman af. vísir

Taylor Marie Hamlett, leikmaður Fram í Bestu deild kvenna, hefur verið í markaskónum í síðustu leikjum og vakið athygli fyrir innilega áköf fagnaðarlæti.

Taylor hefur skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum Fram, 1-0 sigri gegn Þrótti og 3-2 sigri gegn Breiðabliki, en alls er hún komin með 8 mörk í 10 leikjum í sumar.

Ásta Eir Árnadóttir, sérfræðingur Bestu markanna á Sýn Sport, hafði gaman af brjáluðum fagnaðarlátum hennar.

„Þetta er geggjað. Hún er ein af fáum í þessari deild sem fagnar almennilega. Hún er svo reið. Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð, öskrandi á alla,“ sagði Ásta hlæjandi.

Klippa: Fagnaðarlæti Taylor Hamlett vekja athygli

„Af hverju reyndi enginn annar að sækja hana?“

Fagnaðarlæti Taylor Marie hefðu þó ekki vakið athygli nema fyrir þá staðreynd að hún hefur spilað frábærlega í sumar.

„Ég skil bara ekki eitt, hún kom inn í lið FHL á lokasprettinum í fyrra og var gjörsamlega geggjuð þar, af hverju reyndi enginn annar að sækja hana?“ spurði Mist Rúnarsdóttir.

„Nokkur lið hefðu haft gott af því að sækja hana, ekki spurning. En ég meina, eitthvað voru þær að bjóða þarna í Úlfarsárdal.“

Brjáluð fagnaðarlæti Taylor Marie og umræðu Bestu markanna má sjá í spilaranum að ofan.



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