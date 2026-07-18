Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. júlí 2026 12:32 Taylor Marie tekur hverju marki fagnandi og Ásta Eir hefur gaman af. vísir Taylor Marie Hamlett, leikmaður Fram í Bestu deild kvenna, hefur verið í markaskónum í síðustu leikjum og vakið athygli fyrir innilega áköf fagnaðarlæti. Taylor hefur skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum Fram, 1-0 sigri gegn Þrótti og 3-2 sigri gegn Breiðabliki, en alls er hún komin með 8 mörk í 10 leikjum í sumar. Ásta Eir Árnadóttir, sérfræðingur Bestu markanna á Sýn Sport, hafði gaman af brjáluðum fagnaðarlátum hennar. „Þetta er geggjað. Hún er ein af fáum í þessari deild sem fagnar almennilega. Hún er svo reið. Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð, öskrandi á alla,“ sagði Ásta hlæjandi. Klippa: Fagnaðarlæti Taylor Hamlett vekja athygli „Af hverju reyndi enginn annar að sækja hana?“ Fagnaðarlæti Taylor Marie hefðu þó ekki vakið athygli nema fyrir þá staðreynd að hún hefur spilað frábærlega í sumar. „Ég skil bara ekki eitt, hún kom inn í lið FHL á lokasprettinum í fyrra og var gjörsamlega geggjuð þar, af hverju reyndi enginn annar að sækja hana?“ spurði Mist Rúnarsdóttir. „Nokkur lið hefðu haft gott af því að sækja hana, ekki spurning. En ég meina, eitthvað voru þær að bjóða þarna í Úlfarsárdal.“ Brjáluð fagnaðarlæti Taylor Marie og umræðu Bestu markanna má sjá í spilaranum að ofan. Besta deild kvenna Fram Mest lesið „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Ætlaði allt um koll að keyra: „Óttuðust að það yrðu óeirðir“ Sport DeChambeau refsað eftir hringinn og dettur niður í fimmta sæti Golf Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Fótbolti Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Fótbolti Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Fótbolti Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Fleiri fréttir Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Sjá meira