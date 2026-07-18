Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“

Argentínska ofurstjarnan Lionel Messi svaraði gagnrýnendum sem hafa hraunað yfir ríkjandi heimsmeistara vegna meintrar hlutdrægni dómara og hygli frá yfirstjórn fótboltans.
Messi sagði að hæfileiki liðsins til að snúa við leikjum seint í leiknum, nú síðast í undanúrslitasigrinum á Englandi, væri afrakstur öflugs liðs sem kann að vinna leiki en ekkert annað.
Eftir að hafa verið 1–0 undir þegar komið var á 85. mínútu kom Argentína til baka og vann 2–1 sigur á Englandi á miðvikudaginn til að komast í úrslitaleik heimsmeistaramótsins.
Lionel Messi has a message for Argentina's detractors: "Nothing was handed to us." https://t.co/s6hWeHeur7— Washington Times Sports (@WashTimesSports) July 16, 2026
Lionel Messi has a message for Argentina's detractors: "Nothing was handed to us." https://t.co/s6hWeHeur7
Argentína komst áfram fyrr á mótinu með því að sigra Grænhöfðaeyjar og Sviss í framlengingu og náði ótrúlegum 3–2 sigri á Egyptalandi eftir að hafa komið til baka úr 2–0 stöðu þegar aðeins ellefu mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma.
Bæði þjálfarar Sviss og Egyptalands gagnrýndu dómgæsluna. Hossam Hassan, þjálfari Egyptalands, gekk svo langt að segja að lið hans hefði orðið fórnarlamb yfirstjórnar fótboltans sem hygldi Messi og Argentínu.
Ummælin ýttu undir gagnrýni frá stuðningsmönnum sem halda því fram að leikjafyrirkomulagið hafi verið hagstætt Argentínu og tilefnislausar ásakanir á samfélagsmiðlum um að stjórn fótboltans vilji að Argentína verði aftur heimsmeistari.
„Við höfum verið bestir síðustu fjögur ár, hvort sem þér líkar það betur eða verr, og sama hvað hver segir,“ sagði Messi eftir sigurinn á Englandi.
„Enn og aftur höfum við fest okkur í sessi meðal tveggja efstu liða heims. Það sannar að allt sem við höfum gert er engin heppni og Argentína hefur ekki fengið neitt gefins,“ sagði Messi
Argentínska liðið hafði ekki viðurkennt kvartanirnar um dómgæsluna og FIFA. Á fyrri blaðamannafundum hafði Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, jafnvel ráðlagt blaðamönnum sem spurðu um málið „að fara ekki svo mikið inn á samfélagsmiðla.“
En eftir sigurinn á Englandi börðust ríkjandi meistarar á móti.
„Að komast í tvo úrslitaleiki heimsmeistaramótsins í röð er eitthvað sem mjög fáir ná og þessi hópur gerði það. Ef við hefðum tapað fyrir Englandi hefði fólk komið fram og bullað eitthvað, en við gáfum þeim ekki tækifæri til þess,“ sagði Messi.
Messi to critics: Nothing was handed to ArgentinaLionel Messi has a message for Argentina's detractors: "Nothing was handed to us."https://t.co/yfJgdElntS— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) July 16, 2026
Messi to critics: Nothing was handed to ArgentinaLionel Messi has a message for Argentina's detractors: "Nothing was handed to us."https://t.co/yfJgdElntS