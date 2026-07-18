Fótbolti

Ætlaði allt um koll að keyra: „Óttuðust að það yrðu ó­eirðir“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson heldur senn til Færeyja til að stýra NSÍ Runavík.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson heldur senn til Færeyja til að stýra NSÍ Runavík. Vísir/Sigurjón

Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrði NSÍ Runavík frá Færeyjum áfram í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Hreint ótrúlegt mark réði úrslitum undir lok leiks, leikmenn hans voru grýttir og dómari leiksins þurfti að yfirgefa svæðið í lögreglufylgd.

Þrátt fyrir frábæran árangur hingað til á tímabilinu þar sem NSÍ situr á toppi færeysku deildarinnar leist ekki öllum á blikuna þegar Hamrun Spartans kom upp úr hattinum í Evrópu. Það efnað lið frá Möltu sem lék í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í fyrra.

Staðan í einvíginu var jöfn þegar ótrúlegt atvik átti sér stað í lok leiks á Möltu í gær. Þeir maltnesku héldu að boltinn væri farinn út af og bjuggu sig undir að taka markspyrnu. Dómarinn hafði ekki gefið merki um slíkt, boltinn enn í leik og því hendi víti. Skorað var úr spyrnunni og NSÍ áfram. Allt varð vitlaust í kjölfarið.

„Þetta er bara einn eftirminnilegasti leikur sem ég hef lent í. Það voru svo mikil læti og hasar í lokin að það var erfitt að fylgjast með öllu sem var í gangi. Menn voru að fá gul og rauð spjöld á sama tíma og við skoruðum mark sem var rosalega umdeilt,“ segir Sigurður Ragnar í Sportpakkanum á Sýn.

„Áhorfendur gerðu allt vitlaust og köstuðu inn á flöskum, fánum og einhverju dóti. Svo var veist að dómaranum eftir leikinn þannig að lögreglan þurfti að koma og veita þeim vernd. Við máttum ekki fagna neitt eftir leik úti á velli, því þeir óttuðust að það yrðu óeirðir,“

„Þannig að við þurftum að bíða heillengi úti á velli áður en við fengum að fara inn í klefa og þá náttúrulega sprungum við úr fögnuði.“

Mikil þýðing fyrir bæinn og félagið

NSÍ hafði fyrir leikinn í gær aldrei unnið tveggja leikja einvígi í Evrópu og raunar aðeins unnið fjóra leiki af 33, með markatöluna 21-84. Árangurinn er því sögulegur.

„Já, auðvitað. Runavík, þar búa um þrjú þúsund manns, en þetta er klúbbur með mikinn metnað engu að síður. Það eru margir sjálfboðaliðar sem vinna fyrir klúbbinn og þeir komu um 10-15 sjálfboðaliðar með okkur út sem hafa verið að vinna mikið fyrir félagið í heilt ár. Þeir fá það umbunað svona svo við vorum með nokkra áhorfendur á leiknum,“

„Þetta hefur mikið að segja fyrir okkur og auðvitað lagar fjárhag félagsins mjög mikið að fá peninga frá UEFA. Svo náttúrulega er bara spennandi að vera að fara til slóveníu strxa í vikunni í næstu umferð,“ segir Sigurður.

NSÍ mætir Koper frá Slóveníu í næstu umferð og mætir liðinu ytra í fyrri leik einvígisins á fimmtudaginn kemur.

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