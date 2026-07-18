Ætlaði allt um koll að keyra: „Óttuðust að það yrðu óeirðir“ Valur Páll Eiríksson skrifar 18. júlí 2026 09:00 Sigurður Ragnar Eyjólfsson heldur senn til Færeyja til að stýra NSÍ Runavík. Vísir/Sigurjón Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrði NSÍ Runavík frá Færeyjum áfram í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Hreint ótrúlegt mark réði úrslitum undir lok leiks, leikmenn hans voru grýttir og dómari leiksins þurfti að yfirgefa svæðið í lögreglufylgd. Þrátt fyrir frábæran árangur hingað til á tímabilinu þar sem NSÍ situr á toppi færeysku deildarinnar leist ekki öllum á blikuna þegar Hamrun Spartans kom upp úr hattinum í Evrópu. Það efnað lið frá Möltu sem lék í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í fyrra. Staðan í einvíginu var jöfn þegar ótrúlegt atvik átti sér stað í lok leiks á Möltu í gær. Þeir maltnesku héldu að boltinn væri farinn út af og bjuggu sig undir að taka markspyrnu. Dómarinn hafði ekki gefið merki um slíkt, boltinn enn í leik og því hendi víti. Skorað var úr spyrnunni og NSÍ áfram. Allt varð vitlaust í kjölfarið. „Þetta er bara einn eftirminnilegasti leikur sem ég hef lent í. Það voru svo mikil læti og hasar í lokin að það var erfitt að fylgjast með öllu sem var í gangi. Menn voru að fá gul og rauð spjöld á sama tíma og við skoruðum mark sem var rosalega umdeilt,“ segir Sigurður Ragnar í Sportpakkanum á Sýn. „Áhorfendur gerðu allt vitlaust og köstuðu inn á flöskum, fánum og einhverju dóti. Svo var veist að dómaranum eftir leikinn þannig að lögreglan þurfti að koma og veita þeim vernd. Við máttum ekki fagna neitt eftir leik úti á velli, því þeir óttuðust að það yrðu óeirðir,“ „Þannig að við þurftum að bíða heillengi úti á velli áður en við fengum að fara inn í klefa og þá náttúrulega sprungum við úr fögnuði.“ Mikil þýðing fyrir bæinn og félagið NSÍ hafði fyrir leikinn í gær aldrei unnið tveggja leikja einvígi í Evrópu og raunar aðeins unnið fjóra leiki af 33, með markatöluna 21-84. Árangurinn er því sögulegur. „Já, auðvitað. Runavík, þar búa um þrjú þúsund manns, en þetta er klúbbur með mikinn metnað engu að síður. Það eru margir sjálfboðaliðar sem vinna fyrir klúbbinn og þeir komu um 10-15 sjálfboðaliðar með okkur út sem hafa verið að vinna mikið fyrir félagið í heilt ár. Þeir fá það umbunað svona svo við vorum með nokkra áhorfendur á leiknum,“ „Þetta hefur mikið að segja fyrir okkur og auðvitað lagar fjárhag félagsins mjög mikið að fá peninga frá UEFA. Svo náttúrulega er bara spennandi að vera að fara til slóveníu strxa í vikunni í næstu umferð,“ segir Sigurður. NSÍ mætir Koper frá Slóveníu í næstu umferð og mætir liðinu ytra í fyrri leik einvígisins á fimmtudaginn kemur. Sambandsdeild Evrópu Færeyski boltinn Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Fleiri fréttir Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni Valur - Zrinjski Mostar | Fyrsta Evrópueinvígi Valsmanna í sumar „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Sjá meira