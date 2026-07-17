Fótbolti

Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjör­tíma­bils sem for­seta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino og Donald Trump hafa orðið góðir félagar á síðustu árum.
Gianni Infantino og Donald Trump hafa orðið góðir félagar á síðustu árum. Getty/Jia Haocheng

Alls eru 211 lönd og landsvæði aðilar að FIFA og meira en tvö hundruð þeirra styðja Gianni Infantino sem forseta FIFA fyrir forsetakosningarnar í mars.

Þetta gerist þrátt fyrir hneykslismálið sem tengist bandaríska framherjanum Folarin Balogun, þar sem Bandaríkjamaðurinn var náðaður og slapp við leikbann eftir brottvísun, vegna þess að Donald Trump hafði þrýst á FIFA að endurskoða ákvörðunina.

The Guardian hefur heimildir fyrir því að aðeins örfá af 211 aðildarsamböndum FIFA eigi enn eftir að senda stuðningsbréf fyrir Infantino, sem stefnir í að verða kosinn til fjórða kjörtímabils með yfirgnæfandi meirihluta á þingi sambandsins í mars.

Lítill fjöldi Evrópulanda er meðal þeirra sem standa utan við, þar sem Þýskaland er það knattspyrnusamband sem mest ber á og hefur enn ekki veitt formlegan stuðning.

Frambjóðendur verða að vera tilnefndir fyrir 18. nóvember og fyrir þann tíma er einnig hægt að draga bréf til baka eða færa þau yfir á annan frambjóðanda. En Infantino er eins og staðan er núna eini frambjóðandinn.

Það þyrfti pólitískan jarðskjálfta til að koma Infantino frá völdum. Þrátt fyrir að enn ríki óánægja eftir að Donald Trump viðurkenndi að hafa beitt FIFA þrýstingi til að endurskoða rauða spjaldið sem bandaríski framherjinn Balogun fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu, kraumar óánægjan að langmestu leyti meðal evrópskra knattspyrnusambanda og tengdra aðila.

Infantino þarf ekki að treysta á stuðning Evrópu til að fá yfirgnæfandi umboð og auk þess hefur meirihluti álfunnar staðfest stuðning sinn við endurkjör hans. Enska knattspyrnusambandið er meðal þeirra sem sendu bréf sitt löngu fyrir heimsmeistaramótið.

Umræðan um frambjóðanda með stuðning Evrópu til að bjóða sig fram gegn Infantino hefur fengið aukið vægi á bak við luktar dyr síðustu 10 daga en líkurnar á því að mörg sambönd nái saman um nafn virðast litlar.

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