Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 19:22 Gianni Infantino og Donald Trump hafa orðið góðir félagar á síðustu árum. Getty/Jia Haocheng Alls eru 211 lönd og landsvæði aðilar að FIFA og meira en tvö hundruð þeirra styðja Gianni Infantino sem forseta FIFA fyrir forsetakosningarnar í mars. Þetta gerist þrátt fyrir hneykslismálið sem tengist bandaríska framherjanum Folarin Balogun, þar sem Bandaríkjamaðurinn var náðaður og slapp við leikbann eftir brottvísun, vegna þess að Donald Trump hafði þrýst á FIFA að endurskoða ákvörðunina. The Guardian hefur heimildir fyrir því að aðeins örfá af 211 aðildarsamböndum FIFA eigi enn eftir að senda stuðningsbréf fyrir Infantino, sem stefnir í að verða kosinn til fjórða kjörtímabils með yfirgnæfandi meirihluta á þingi sambandsins í mars. Lítill fjöldi Evrópulanda er meðal þeirra sem standa utan við, þar sem Þýskaland er það knattspyrnusamband sem mest ber á og hefur enn ekki veitt formlegan stuðning. Frambjóðendur verða að vera tilnefndir fyrir 18. nóvember og fyrir þann tíma er einnig hægt að draga bréf til baka eða færa þau yfir á annan frambjóðanda. En Infantino er eins og staðan er núna eini frambjóðandinn. Það þyrfti pólitískan jarðskjálfta til að koma Infantino frá völdum. Þrátt fyrir að enn ríki óánægja eftir að Donald Trump viðurkenndi að hafa beitt FIFA þrýstingi til að endurskoða rauða spjaldið sem bandaríski framherjinn Balogun fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu, kraumar óánægjan að langmestu leyti meðal evrópskra knattspyrnusambanda og tengdra aðila. Infantino þarf ekki að treysta á stuðning Evrópu til að fá yfirgnæfandi umboð og auk þess hefur meirihluti álfunnar staðfest stuðning sinn við endurkjör hans. Enska knattspyrnusambandið er meðal þeirra sem sendu bréf sitt löngu fyrir heimsmeistaramótið. Umræðan um frambjóðanda með stuðning Evrópu til að bjóða sig fram gegn Infantino hefur fengið aukið vægi á bak við luktar dyr síðustu 10 daga en líkurnar á því að mörg sambönd nái saman um nafn virðast litlar. FIFA Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Sjá meira