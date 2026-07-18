Tomas Tuchel landsliðsþjálfari Englands axlar ábyrgð á 2-1 tapi liðsins gegn Argentínu í undanúrslitaleik HM en segist ekki sjá eftir ákvörðunum sínum.
Sérfræðingar, fyrrum leikmenn og meira að segja forseti Bandaríkjanna hafa gagnrýnt þjálfarann fyrir upplegg hans í leiknum og skiptingar sem hann gerði.
England náði 1-0 forystu á 55. mínútu með marki Anthony Gordon en eftir það spilaði liðið lítinn sem engan sóknarleik. Tuchel skipti þremur varnarmönnum inn á en þurfti svo að snúa vörn í sókn þegar Argentína komst 2-1 yfir.
🚨🚨🎙️| Donald Trump on Harry Kane and Thomas Tuchel’s defensive approach:pic.twitter.com/RuVGAK2lHa— CentreGoals. (@centregoals) July 17, 2026
🚨🚨🎙️| Donald Trump on Harry Kane and Thomas Tuchel’s defensive approach:pic.twitter.com/RuVGAK2lHa
Á blaðamannafundi í aðdraganda bronsleiksins gegn Frakklandi stóð Tuchel á sínu.
„Ég sé ekki eftir ákvörðunum mínum, því mér fannst við verða of aðgerðalausir. Mér fannst skriðþunginn í leiknum hafa snúist við og ég reyndi að hjálpa liðinu mínu. Ég reyndi að styðja við það.
„Ég tók nokkrar ákvarðanir og treysti á eðlisávísun mína, innsæi, reynslu og keppnisskap. Ég tók ákvörðunina til að hjálpa liðinu og ná fram úrslitum. Við náðum ekki úrslitunum, þannig að ég tek auðvitað ábyrgð á þessum ákvörðunum. En ákvarðanirnar eru teknar undir álagi; ákvarðanirnar eru teknar í miðjum leik. Þetta er þjálfun í beinni útsendingu í miðjum leik.
Ég myndi sjá eftir því ef ég hefði ekki hjálpað. Ég myndi sjá eftir því ef við hefðum ekki brugðist við. Ég sé ekkert eftir ákvörðuninni sjálfri,“ sagði Tuchel samkvæmt Sky Sports.
"If you're asking if I regret my decisions, then I would say no." ❌Thomas Tuchel backs his in-game management despite England's defeat to Argentina. pic.twitter.com/oybKOAgS3Q— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 18, 2026
"If you're asking if I regret my decisions, then I would say no." ❌Thomas Tuchel backs his in-game management despite England's defeat to Argentina. pic.twitter.com/oybKOAgS3Q
Þegar hann var spurður hver tæki ábyrgð á tapinu í undanúrslitunum svaraði Þjóðverjinn:
„Ég tek ábyrgð. Ef það er auðveldara, ef einhver tekur á sig sökina, þá tek ég á mig sökina. Það er ekkert mál, þetta er samningurinn sem maður skrifar undir. Ég skil það og þið hafið fullan rétt til þess en ég mun ekki taka þátt í slíkum leik því fyrir mér er engum um að kenna.
Ef þið þurfið einhvern til að kenna um, þá tek ég ábyrgðina. Ég er aðalþjálfarinn.
Við lentum í miklum vandræðum í 4-4-2. Við gátum ekki leyst vandamálin síðar í hinu leikkerfinu. Við verðum að lifa með þessu. Þetta er sársauki. Þetta er sársauki okkar, minn sársauki og sársauki leikmannanna. Við finnum mestan sársauka af öllum. Þetta er örið sem við berum núna.
Þetta er mjög sársaukafullt tap og við verðum að lifa með þessu tapi, fyrst og fremst. Ekki gagnrýnendurnir, ekki sérfræðingarnir, ekki fjölskyldumeðlimir okkar sem þjást líka með okkur og vilja okkur aðeins það besta, heldur er það í raun við.
Við munum komast yfir þetta. Við munum nýta þetta. Við munum bregðast við og það byrjar á morgun. Við þurfum að brúa bil og við erum meðvituð um það, og það er það sem við einbeitum okkur að.“