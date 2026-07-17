Sepp Blatter, sem neyddist til að segja af sér sem forseti FIFA (alþjóða knattspyrnusambandsins) vegna spillingarmála, heldur áfram að gagnrýna sambandið vegna þess sem á gengur á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku.
Blatter er í hópi þeirra sem eru lítt hrifnir af Bandaríkjavæðingu mótsins sem segja má að nái hámarki með hléinu í hálfleik úrslitaleiksins á sunnudagskvöld, sem óttast er að geti orðið allt að hálftíma langt vegna sýningar í hálfleik.
Samkvæmt lögum fótboltans ætti hálfleikshlé að hámarki að vera fimmtán mínútur.
„Drykkjarhléin voru bara byrjunin. Á sunnudaginn kemur hápunkturinn í úrslitaleik HM – lengsta hálfleikshlé í sögu fótboltans. Úrslitaleikur HM verður eftirmynd af Super Bowl. Quo vadis [hvert stefnir þú], FIFA?“ skrifaði Blatter á Twitter og notaði meðal annars myllumerkið #gianniinfantino til að leggja áherslu á að hann beindi spjótum að eftirmanni sínum, Gianni Infantino.
The hydration breaks were just the start. On Sunday, the World Cup final will see the highlight of the tournament – the longest half-time-break in football-history. The World Cup final as a copy of the Super Bowl. Quo vadis, FIFA? #fifa #fifaworldcupfootball #hydrationbreak…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 17, 2026
The hydration breaks were just the start. On Sunday, the World Cup final will see the highlight of the tournament – the longest half-time-break in football-history. The World Cup final as a copy of the Super Bowl. Quo vadis, FIFA? #fifa #fifaworldcupfootball #hydrationbreak…
Blatter lét áður í sér heyra fyrir ellefu dögum þegar hann sagði sína skoðun eftir að Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna, var leyft að spila þrátt fyrir rautt spjald. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði þá hreykt sér af sínum þætti í málinu en hann hringdi í Infantino. FIFA hefur sagt niðurstöðuna um Balogun koma alfarið frá óháðri aganefnd sem ekki hefur þurft að rökstyðja ákvörðunina.
„Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum. Þeim er snúið við með reglum, sönnunargögnum og óháðum aðilum,“ skrifaði Blatter þá á Twitter og bætti við:
„Ef Bandaríkjaforseti hefur afskipti af forseta FIFA, og leikmaður er skyndilega sýknaður fyrir leik í útsláttarkeppni á HM, er spurningin óumflýjanleg: Quo vadis [hvert stefnir þú], FIFA? Fótbolti má aldrei verða leikvöllur pólitískra valda.“
Blatter hætti sem forseti FIFA 2015 þegar hann var dæmdur í átta ára bann frá fótbolta. Bannið var stytt niður í sex ár en siðanefnd FIFA úrskurðaði Blatter svo í annað sex ára bann 2021.