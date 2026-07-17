Fótbolti

Hjátrúafullur for­seti Argentínu mætir ekki á úr­slita­leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Javier Milei, forseti Argentínu, verður ekki á staðnum þegar Argentínumenn reyna að vera fyrsta þjóðin í 64 ár til að verja heimsmeistaratitil sinn.
Javier Milei, forseti Argentínu, verður ekki á staðnum þegar Argentínumenn reyna að vera fyrsta þjóðin í 64 ár til að verja heimsmeistaratitil sinn. Getty/Sebastian Hipperdinge/Patrick Smith

Javier Milei, forseti Argentínu, sagði á fimmtudag að hann myndi ekki mæta á úrslitaleik heimsmeistaramótsins á sunnudagskvöldið og ástæðan er hjátrú.

Milei kýs frekar að horfa á leik Spánar og Argentínu á sunnudag heima hjá sér – þar sem hann hefur horft á alla sjö fyrri leiki ríkjandi meistara á mótinu, sem allir enduðu með sigri.

Í tilraun til að hjálpa ástkæru fótboltaliði þjóðar sinnar að tryggja sér annan titilinn í röð bætti Milei við að hann myndi einnig klæðast sama þykka jakkanum.

Aðdáendur og leikmenn um allan heim halda í hjátrú sem þeir telja að geti fært liði sínu gæfu – eða andstæðingunum ólán. En í Rómönsku Ameríku, og sérstaklega í Argentínu, hafa svokallaðar „cábalas“, eða helgiathafnir og venjur, óvenju mikið vægi, sem endurspeglar þann ákafa sem margir hér horfa á landslið sitt með.

„Alls ekki“

Þegar Milei var spurður á fimmtudag hvort hann myndi ferðast til New Jersey á leikinn á sunnudag til að horfa ásamt nánum bandamanni sínum, Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, og Gianni Infantino, forseta FIFA, eins og almennt var búist við, svaraði hann: „Alls ekki.“

„Ég ætla að halda áfram að horfa á alla leikina frá Olivos,“ sagði hann við staðbundna útvarpsstöð í Buenos Aires, El Observador, og vísaði þar til búsetu sinnar sem forseti.

Klæðist sérstökum jakka

Blaðamaðurinn spurði hvort hann væri heima af hjátrúarástæðum. Milei svaraði játandi og útskýrði aðra af helgiathöfnum sínum: „Þar sem það er kalt og ég kveiki ekki á hitanum, klæðist ég jakka merktum olíufyrirtæki. Á degi leiksins gegn Sviss varð mér mjög heitt. Ég fór úr honum og þeir skoruðu mark gegn okkur. Ég fór aftur í hann og hef ekki farið úr honum síðan,“ sagði Milei.

Líkt og Milei hafa flestir Argentínumenn „cábalas“ sem krefjast þess að þeir haldi sig nákvæmlega við sömu rútínu ef liðið er að vinna.

Sumir klæðast sömu fötunum í hverjum leik og neita að þvo treyjurnar sínar á meðan heimsmeistaramótið stendur yfir. Sumir horfa á hvern leik á sama stað – eða mega alls ekki horfa, eins og getur verið um þá sem eru staddir á baðherberginu þegar Argentína skorar.

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