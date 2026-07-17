Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 22:04 Javier Milei, forseti Argentínu, verður ekki á staðnum þegar Argentínumenn reyna að vera fyrsta þjóðin í 64 ár til að verja heimsmeistaratitil sinn. Getty/Sebastian Hipperdinge/Patrick Smith Javier Milei, forseti Argentínu, sagði á fimmtudag að hann myndi ekki mæta á úrslitaleik heimsmeistaramótsins á sunnudagskvöldið og ástæðan er hjátrú. Milei kýs frekar að horfa á leik Spánar og Argentínu á sunnudag heima hjá sér – þar sem hann hefur horft á alla sjö fyrri leiki ríkjandi meistara á mótinu, sem allir enduðu með sigri. Í tilraun til að hjálpa ástkæru fótboltaliði þjóðar sinnar að tryggja sér annan titilinn í röð bætti Milei við að hann myndi einnig klæðast sama þykka jakkanum. Milei se queda en Olivos para la final del Mundial. ¡Cábala y chaqueta de buena suerte! 🇦🇷✨⚽️ https://t.co/4a9J3O55kI pic.twitter.com/FgjdwPphrn— Diario La Tribuna (@LaTribunahn) July 16, 2026 Aðdáendur og leikmenn um allan heim halda í hjátrú sem þeir telja að geti fært liði sínu gæfu – eða andstæðingunum ólán. En í Rómönsku Ameríku, og sérstaklega í Argentínu, hafa svokallaðar „cábalas“, eða helgiathafnir og venjur, óvenju mikið vægi, sem endurspeglar þann ákafa sem margir hér horfa á landslið sitt með. „Alls ekki“ Þegar Milei var spurður á fimmtudag hvort hann myndi ferðast til New Jersey á leikinn á sunnudag til að horfa ásamt nánum bandamanni sínum, Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, og Gianni Infantino, forseta FIFA, eins og almennt var búist við, svaraði hann: „Alls ekki.“ „Ég ætla að halda áfram að horfa á alla leikina frá Olivos,“ sagði hann við staðbundna útvarpsstöð í Buenos Aires, El Observador, og vísaði þar til búsetu sinnar sem forseti. Klæðist sérstökum jakka Blaðamaðurinn spurði hvort hann væri heima af hjátrúarástæðum. Milei svaraði játandi og útskýrði aðra af helgiathöfnum sínum: „Þar sem það er kalt og ég kveiki ekki á hitanum, klæðist ég jakka merktum olíufyrirtæki. Á degi leiksins gegn Sviss varð mér mjög heitt. Ég fór úr honum og þeir skoruðu mark gegn okkur. Ég fór aftur í hann og hef ekki farið úr honum síðan,“ sagði Milei. Argentina’s President Javier Milei decided not to attend the World Cup final against Spain. pic.twitter.com/lz47gOC47k— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) July 16, 2026 Líkt og Milei hafa flestir Argentínumenn „cábalas“ sem krefjast þess að þeir haldi sig nákvæmlega við sömu rútínu ef liðið er að vinna. Sumir klæðast sömu fötunum í hverjum leik og neita að þvo treyjurnar sínar á meðan heimsmeistaramótið stendur yfir. Sumir horfa á hvern leik á sama stað – eða mega alls ekki horfa, eins og getur verið um þá sem eru staddir á baðherberginu þegar Argentína skorar. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Fleiri fréttir Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Sjá meira