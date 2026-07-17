Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 23:15 Mynd af Pele frá HM 1958 og ofan á henni má sjá gullverðlaun Pelé frá úrslitaleik heimsmeistaramótsins 1958, þegar þau voru til sýnis. Getty/Yui Mok Treyjan sem Pelé klæddist í 5-2 sigri Brasilíu á gestgjöfunum Svíþjóð í úrslitaleik heimsmeistaramóts FIFA 1958 var seld á 4,88 milljónir dala hjá Sotheby's á fimmtudag en það eru 617 milljónir íslenskra króna. Það er hæsta verð sem greitt hefur verið fyrir safngrip tengdan Pelé og slær metið frá 2022 þegar nýliðaspjald Pelé frá Alifabologet frá 1958 var selt í einkasölu fyrir 1,33 milljónir dala. Það var fyrsta fótboltaspjaldið sem seldist á yfir milljón dali. CAMISA HISTÓRICA DE PELÉ É LEILOADA POR QUASE R$ 25 MILHÕES! 🤯🇧🇷A camisa usada por Pelé na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a Suécia, na final da Copa do Mundo de 1958, foi leiloada nesta quinta-feira (16) por US$ 4,88 milhões (cerca de R$ 25 milhões).O uniforme é uma das… pic.twitter.com/9Jqfph1rE8— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) July 16, 2026 Treyjan var notuð af hinum þá sautján ára gamla Pelé – sem er enn yngsti leikmaðurinn til að spila og skora í úrslitaleik heimsmeistaramóts FIFA eftir að hann skoraði á 55. og 90. mínútu. Hann gaf liðsfélaga sínum, Dida, treyjuna eftir úrslitaleikinn 1958, sem gaf hana til Museu dos Esportes-safnsins í Rio de Janeiro. Safnið setti treyjuna á uppboð hjá Christie's árið 2004, þar sem hún seldist síðast á 105.600 dali eða 13,3 milljónir króna. Le maillot porté par Pelé lors de la finale de la Coupe du monde 1958 vendu plus de 4 millions d'euros aux enchères➡️ https://t.co/XVq8iIQDEU pic.twitter.com/o5CuHOysz1— L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026 „Þessi treyja er ekki aðeins varanleg minning um eitt mikilvægasta augnablik fótboltasögunnar, heldur tengist hún fyrst og fremst því augnabliki sem gerði Pelé að alþjóðlegri íþróttastjörnu,“ sagði Brendan Hawkes, yfirmaður íþróttastefnumótunar og þróunar hjá Sotheby's-uppboðinu, í yfirlýsingu. Treyjan, sem var notuð þegar Brasilía vann sinn fyrsta af fimm heimsmeistaratitlum FIFA, sem er met, er nú næstdýrasta fótboltatreyja allra tíma á eftir „hönd guðs“-treyju Diego Maradona frá heimsmeistaramóti FIFA 1986, sem seldist á 9,28 milljónir dala eða meira en 1,1 milljarð króna. The shirt worn by Pele in Brazil's 1958 World Cup final victory has sold for $4.9m (£3.6m), becoming the second most valuable football jersey ever sold at auction 💰Only Diego Maradona's 'Hand of God' shirt has sold for more, fetching £7.1m in 2022. pic.twitter.com/dXY53SJZpP— BBC Sport (@BBCSport) July 16, 2026 HM 2026 í fótbolta Brasilía Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti DeChambeau refsað eftir hringinn og dettur niður í fimmta sæti Golf Fleiri fréttir Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Sjá meira