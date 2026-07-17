Fótbolti

Treyja Pelé frá úr­slita­leik HM 1958 seldist á 617 milljónir

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mynd af Pele frá HM 1958 og ofan á henni má sjá gullverðlaun Pelé frá úrslitaleik heimsmeistaramótsins 1958, þegar þau voru til sýnis.
Mynd af Pele frá HM 1958 og ofan á henni má sjá gullverðlaun Pelé frá úrslitaleik heimsmeistaramótsins 1958, þegar þau voru til sýnis. Getty/Yui Mok

Treyjan sem Pelé klæddist í 5-2 sigri Brasilíu á gestgjöfunum Svíþjóð í úrslitaleik heimsmeistaramóts FIFA 1958 var seld á 4,88 milljónir dala hjá Sotheby's á fimmtudag en það eru 617 milljónir íslenskra króna.

Það er hæsta verð sem greitt hefur verið fyrir safngrip tengdan Pelé og slær metið frá 2022 þegar nýliðaspjald Pelé frá Alifabologet frá 1958 var selt í einkasölu fyrir 1,33 milljónir dala. Það var fyrsta fótboltaspjaldið sem seldist á yfir milljón dali.

Treyjan var notuð af hinum þá sautján ára gamla Pelé – sem er enn yngsti leikmaðurinn til að spila og skora í úrslitaleik heimsmeistaramóts FIFA eftir að hann skoraði á 55. og 90. mínútu.

Hann gaf liðsfélaga sínum, Dida, treyjuna eftir úrslitaleikinn 1958, sem gaf hana til Museu dos Esportes-safnsins í Rio de Janeiro. Safnið setti treyjuna á uppboð hjá Christie's árið 2004, þar sem hún seldist síðast á 105.600 dali eða 13,3 milljónir króna.

„Þessi treyja er ekki aðeins varanleg minning um eitt mikilvægasta augnablik fótboltasögunnar, heldur tengist hún fyrst og fremst því augnabliki sem gerði Pelé að alþjóðlegri íþróttastjörnu,“ sagði Brendan Hawkes, yfirmaður íþróttastefnumótunar og þróunar hjá Sotheby's-uppboðinu, í yfirlýsingu.

Treyjan, sem var notuð þegar Brasilía vann sinn fyrsta af fimm heimsmeistaratitlum FIFA, sem er met, er nú næstdýrasta fótboltatreyja allra tíma á eftir „hönd guðs“-treyju Diego Maradona frá heimsmeistaramóti FIFA 1986, sem seldist á 9,28 milljónir dala eða meira en 1,1 milljarð króna.

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