Fótbolti

Loftgæðin hættu­leg leik­mönnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Spænska landsliðið æfði í slæmum aðstæðum í gær. 
Spænska landsliðið æfði í slæmum aðstæðum í gær.  Florencia Tan Jun/Getty Images

Reykmökkur frá skógareldum í Kanada lagðist yfir New York og New Jersey svæðið í Bandaríkjunum, þar sem úrslitaleikur HM milli Argentínu og Spánar fer fram um helgina. Loftgæðin eru sögð hættuleg en spænska landsliðið æfði utandyra í gær.

Íbúar í New York og New Jersey horfa upp á appelsínugulan himin og íbúum hefur verið ráðlagt að halda sig heima með lokaða glugga til að skýla sér frá reykþokunni. Fjölda viðburða sem átti að halda utanhúss í dag og næstu daga hefur verið aflýst.

Búist er þó við því að mesti reykurinn verði fokinn burt fyrir úrslitaleikinn, sem fer fram á sunnudag klukkan sjö, eða klukkan þrjú að staðartíma.

Svifryksmengun í New Jersey í gær var meira en sjö sinnum hærri en viðmiðunarmörk alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Spáin gerir ráð fyrir að hún verði „í meðallagi“ á sunnudag.

Spænska landsliðið æfði í slæmum loftgæðum í New York í gær en Argentína var enn í Atlanta í Georgíufylki, eftir að hafa slegið England þar úr leik í undanúrslitum á miðvikudag.

„Þetta eru afreksíþróttamenn sem anda að sér miklu lofti í gegnum lungun á hverri æfingu og í hverjum leik og þeir ættu í raun ekki að æfa úti ef loftgæði eru á hættulegu bili vegna loftmengunar sem tengist gróðureldum,“ sagði dr. Courtney Howard, embættismaður hjá alþjóðlegum samtökum um loftslag og heilsu (Global Climate and Health Alliance).

„Það er engum hollt að vera í reyknum, sérstaklega ekki ef þú ert að æfa,“ sagði Mary Johnson, vísindamaður í umhverfisheilbrigðisrannsóknum við lýðheilsudeild Harvard-háskóla.

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