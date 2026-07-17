Loftgæðin hættuleg leikmönnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. júlí 2026 10:23 Spænska landsliðið æfði í slæmum aðstæðum í gær. Florencia Tan Jun/Getty Images Reykmökkur frá skógareldum í Kanada lagðist yfir New York og New Jersey svæðið í Bandaríkjunum, þar sem úrslitaleikur HM milli Argentínu og Spánar fer fram um helgina. Loftgæðin eru sögð hættuleg en spænska landsliðið æfði utandyra í gær. Íbúar í New York og New Jersey horfa upp á appelsínugulan himin og íbúum hefur verið ráðlagt að halda sig heima með lokaða glugga til að skýla sér frá reykþokunni. Fjölda viðburða sem átti að halda utanhúss í dag og næstu daga hefur verið aflýst. Búist er þó við því að mesti reykurinn verði fokinn burt fyrir úrslitaleikinn, sem fer fram á sunnudag klukkan sjö, eða klukkan þrjú að staðartíma. Svifryksmengun í New Jersey í gær var meira en sjö sinnum hærri en viðmiðunarmörk alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Spáin gerir ráð fyrir að hún verði „í meðallagi“ á sunnudag. Spænska landsliðið æfði í slæmum loftgæðum í New York í gær en Argentína var enn í Atlanta í Georgíufylki, eftir að hafa slegið England þar úr leik í undanúrslitum á miðvikudag. „Þetta eru afreksíþróttamenn sem anda að sér miklu lofti í gegnum lungun á hverri æfingu og í hverjum leik og þeir ættu í raun ekki að æfa úti ef loftgæði eru á hættulegu bili vegna loftmengunar sem tengist gróðureldum,“ sagði dr. Courtney Howard, embættismaður hjá alþjóðlegum samtökum um loftslag og heilsu (Global Climate and Health Alliance). „Það er engum hollt að vera í reyknum, sérstaklega ekki ef þú ert að æfa,“ sagði Mary Johnson, vísindamaður í umhverfisheilbrigðisrannsóknum við lýðheilsudeild Harvard-háskóla. HM 2026 í fótbolta Gróðureldar Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Donald Trump mun mæta á úrslitaleik HM Áfall fyrir Sverri og íslenska landsliðið Breska ríkisstjórnin vill sjá refsingu frá FIFA Elsti leikmaður HM leggur hanskana á hilluna Saliba frá í nokkra mánuði Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Sjá meira