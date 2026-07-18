Daníel Hafsteinsson var hetja Víkinga er liðið lagði Ungverjalandsmeistarana í forkeppni Meistaradeildarinnar í vikunni. Hann er opinn fyrir því að spila erlendis en flýtir sér hægt.
Víkingur gerðu 2-2 jafntefli við Ungverjalandsmeistara Györ ytra eftir að hafa unnið fyrri leikinn 1-0 í Víkinni. Það er ekki á hverjum degi sem íslenskt lið skellir landsmeisturum sterkrar Evrópuþjóðar úr keppni.
Daníel Hafsteinsson skoraði bæði mörk Víkings í leiknum. Eða hvað? Síðara markið var skráð á Gylfa Þór Sigurðsson eftir endurskoðun en skot Daníels fór af Gylfa og inn. Stal hann af honum markinu?
„Já, mér sýnist hann vera að gera það. Ég vil meina að boltinn hafi verið á leiðinni inn. En þetta er fínt, ég tek stoðsendinguna og fínt að Gylfi hafi sett hann líka. Það er bara flott,“ segir Daníel léttur í Sportpakkanum á Sýn.
Daníel hefur myndað ógnarsterkt miðjupar með Gylfa Þór í Víkingsliði sem tapar vart fótboltaleik þessi dægrin. Hann hefur almennt spilað glimrandi vel með Víkingum frá skiptum hans frá KA fyrir síðustu leiktíð. En hefur hann einhvern tíma spilað betur en í ár?
„Í rauninni ekki. Maður er það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur. Það má alveg segja það, ég spilaði frábærlega í fyrra líka, að mínu mati og með KA þar á undan í aðeins minna umhverfi. Mér finnst ég hafa spilað vel síðustu tvö og hálft ár en það má segja að þetta sé árið sem maður er að spila best. Er maður ekki að stefna á það?“
Góðri spilamennsku fylgir altént áhugi og ekkert einsdæmi að áhugi vakni erlendis frá á leikmönnum Víkings. Daníel segir hugann leita aftur út, en hann lék með Helsingborg í Svíþjóð til skamms tíma fyrir örfáum árum.
Hann segist þó ekki vera að flýta sér.
„Ég hef alveg hugsað um það í einhvern tíma, ekki bara undanfarna mánuði heldur síðustu ár. Ég hef alltaf haft eyrun opin ef eitthvað er í boði en hingað til hefur ekkert verið sem er almennilegt vit í,“
„Ef það kemur á borðið er ég klárlega opinn í því, ef það er eitthvað sem meikar sens. En við erum í alvöru pakka núna hjá Víkingi sem er algjör veisla. Þannig að maður er ekkert að hoppa í burtu fyrir eitthvað rugl,“ segir Daníel.
Viðtalið má sjá í spilaranum.