Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 19:00 Lamine Yamal og Pedro Porro æfðu ekki með restinni af spænska liðinu nokkrum dögum fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Getty/Pablo Garcia Spænsku stjörnurnar Lamine Yamal og Pedro Porro æfðu ekki með liðsfélögum sínum á fyrstu æfingu liðsins í New Jersey en búist er við að þeir verði klárir í slaginn fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu á sunnudag. Hægri bakvörðurinn og hægri kantmaðurinn, sem spiluðu 84 og 90 mínútur í undanúrslitasigri Spánar á Frakklandi á þriðjudag, luku leiknum mjög þreyttir og með smávægileg líkamleg vandamál. Bakvörður Tottenham var tekinn af velli á 85. mínútu gegn Frakklandi eftir að hafa fundið fyrir óþægindum í vöðva. De la Fuente sagði á miðvikudag að varnarmaðurinn glímdi við ofálag og færi í frekara mat fyrir úrslitaleikinn. Búist er við að báðir leikmenn verði tiltækir fyrir leikinn á sunnudag og að aðskildar æfingar þeirra verði gerðar af mikilli varúð sem hluti af álagsstjórnun. Lamine Yamal hefur spilað 496 mínútur og byrjað alla leiki á þessu heimsmeistaramóti, nema gegn Grænhöfðaeyjum. De la Fuente sagði eftir leikinn gegn Frakklandi að Barcelona-stjarnan væri í lagi. „Eftir því sem ég best veit er ekkert alvarlegt að Lamine. Ég talaði við læknateymið og allt lítur vel út,“ sagði hann. Porro byrjaði fimm af þeim sjö leikjum sem Spánn spilaði á heimsmeistaramótinu. Hann hafði betur gegn Marcos Llorente í baráttunni um byrjunarliðssætið í hægri bakverði og hefur spilað 444 mínútur, skorað í 32-liða úrslitum gegn Austurríki og aftur gegn Frakklandi í undanúrslitum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Fleiri fréttir Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Sjá meira