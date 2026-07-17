Fótbolti

Tveir öflugir Spán­verjar æfðu ekki með restinni af liðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal og Pedro Porro æfðu ekki með restinni af spænska liðinu nokkrum dögum fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins.
Lamine Yamal og Pedro Porro æfðu ekki með restinni af spænska liðinu nokkrum dögum fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Getty/Pablo Garcia

Spænsku stjörnurnar Lamine Yamal og Pedro Porro æfðu ekki með liðsfélögum sínum á fyrstu æfingu liðsins í New Jersey en búist er við að þeir verði klárir í slaginn fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu á sunnudag.

Hægri bakvörðurinn og hægri kantmaðurinn, sem spiluðu 84 og 90 mínútur í undanúrslitasigri Spánar á Frakklandi á þriðjudag, luku leiknum mjög þreyttir og með smávægileg líkamleg vandamál.

Bakvörður Tottenham var tekinn af velli á 85. mínútu gegn Frakklandi eftir að hafa fundið fyrir óþægindum í vöðva. De la Fuente sagði á miðvikudag að varnarmaðurinn glímdi við ofálag og færi í frekara mat fyrir úrslitaleikinn.

Búist er við að báðir leikmenn verði tiltækir fyrir leikinn á sunnudag og að aðskildar æfingar þeirra verði gerðar af mikilli varúð sem hluti af álagsstjórnun.

Lamine Yamal hefur spilað 496 mínútur og byrjað alla leiki á þessu heimsmeistaramóti, nema gegn Grænhöfðaeyjum. De la Fuente sagði eftir leikinn gegn Frakklandi að Barcelona-stjarnan væri í lagi.

„Eftir því sem ég best veit er ekkert alvarlegt að Lamine. Ég talaði við læknateymið og allt lítur vel út,“ sagði hann.

Porro byrjaði fimm af þeim sjö leikjum sem Spánn spilaði á heimsmeistaramótinu.

Hann hafði betur gegn Marcos Llorente í baráttunni um byrjunarliðssætið í hægri bakverði og hefur spilað 444 mínútur, skorað í 32-liða úrslitum gegn Austurríki og aftur gegn Frakklandi í undanúrslitum.

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