„Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann

Lionel Messi segir það „sturlað“ að mæta Lamine Yamal í úrslitaleik HM eftir að hafa verið myndaður með hann í baði sem ungabarn.
Árið 2007 unnu foreldrar Lamine Yamal góðgerðamyndatöku hjá Barcelona þar sem hinn tvítugi Messi hélt á fimm mánaða gömlu barni þeirra.
NFL-goðsögnin Tom Brady ræddi við Messi á blaðamannafundi í New York í aðdraganda úrslitaleiks HM og spurði hann út í þetta.
„Þessi mynd er ótrúleg. Sú staðreynd að við séum að mætast núna á heimsmeistaramótinu er sturluð.“
Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady (via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx— FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026
Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady (via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx
Lamine Yamal lék sinn fyrsta leik fyrir Barcelona 15 ára gamall og hefur erft treyju númer 10 frá Messi. Hann varð Evrópumeistari með Spáni árið 2024 og gæti nú, 19 ára gamall, orðið yngsti leikmaðurinn til að vinna bæði Evrópumótið og heimsmeistaramótið.
„Hann er einn af þeim bestu í heimi um þessar mundir,“ sagði hinn 39 ára gamli Messi.
Úrslitaleikurinn á morgun verður fyrsti, og mögulega síðasti, leikurinn milli Messi og Yamal.
„Ég óska honum alls hins besta því velgengni hans verður velgengni Barcelona en við munum reyna að koma í veg fyrir að hann spili sitt besta. Spánn er með frábært lið, ekki bara hann. En hann er stórkostlegur leikmaður, stórstjarna. Hann er 19 ára og á allan ferilinn framundan. Ég óska honum alls hins besta, en við munum leggja allt í sölurnar til að tryggja að hann verði ekki meistari í þetta skiptið,“ sagði Messi.
Messi sótti viðburð fyrir stuðningsmenn í gærkvöld ásamt markverði Argentínu, Emiliano Martinez, og fyrirliða Spánar, Rodri.
Rodri speaks with @TomBrady on the best words to give your team as the captain(via @Fanatics) pic.twitter.com/CHQ7x7BWZQ— FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026
Rodri speaks with @TomBrady on the best words to give your team as the captain(via @Fanatics) pic.twitter.com/CHQ7x7BWZQ
Rio Ferdinand, fyrrum landsliðsmaður Englands, og leikarinn Kevin Hart stýrðu viðburðinum. Tennisgoðsögnin Novak Djokovic og NBA stjarnan Kevin Durant tóku þátt í að spyrja spurninga ásamt Tom Brady.
Brady hélt áfram deilum sínum við Logan Paul þar sem þeir rifust á sviðinu áður en sjöfaldur Super Bowl-meistarinn sló YouTube-stjörnuna, sem nú er WWE-stjarna, og leikmaður New York Knicks, Karl-Anthony Towns, þurfti að skilja þá að. Mikið sjónarspil allt saman.
Dork pic.twitter.com/zKOfL6VUOE— Tom Brady (@TomBrady) July 17, 2026
Dork pic.twitter.com/zKOfL6VUOE