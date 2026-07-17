Enski boltinn

Szoboszlai fram­lengir samninginn við Liverpool

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Szoboszlai smellti sjálfu þegar nýr samningur hafði verið undirritaður.
Szoboszlai smellti sjálfu þegar nýr samningur hafði verið undirritaður. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Dominik Szoboszlai hefur endurnýjað samning sinn við enska knattspyrnufélagið Liverpool til ársins 2031. Fyrri samningur hans hefði runnið út næsta sumar og ungverski miðjumaðurinn var sterklega orðaður við brottför til Real Madrid.

Hinn 25 ára gamli Szoboszlai hefur ákveðið að halda kyrru fyrir á Anfield og taka slaginn með nýja stjóranum, Spánverjanum Andoni Iraola. Næsta tímabil verður hans fjórða hjá Liverpool en Szoboszlai kom til félagsins frá RB Leipzig sumarið 2023.

Á síðasta tímabili sprakk Szoboszlai út og var að margra mati besti leikmaður Liverpool, þegar hann skoraði 13 mörk og gaf 12 stoðsendingar í 53 leikjum þrátt fyrir að þurfa oft að spila sem hægri bakvörður.

Á fyrsta tímabilinu hjá Liverpool varð Szoboszlai deildabikarmeistari, á öðru tímabilinu varð hann Englandsmeistari en Liverpool vann engan titil á síðasta tímabili.

Stuðningsmenn Liverpool óttuðust að hann færi sömu leið og Trent Alexander-Arnold og Ibrahima Konate, frítt til Real Madrid þegar samningur hans rynni út næsta sumar. Ljóst er að ekkert verður af því.

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