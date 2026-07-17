Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. júlí 2026 14:13 Szoboszlai smellti sjálfu þegar nýr samningur hafði verið undirritaður. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images Dominik Szoboszlai hefur endurnýjað samning sinn við enska knattspyrnufélagið Liverpool til ársins 2031. Fyrri samningur hans hefði runnið út næsta sumar og ungverski miðjumaðurinn var sterklega orðaður við brottför til Real Madrid. Hinn 25 ára gamli Szoboszlai hefur ákveðið að halda kyrru fyrir á Anfield og taka slaginn með nýja stjóranum, Spánverjanum Andoni Iraola. Næsta tímabil verður hans fjórða hjá Liverpool en Szoboszlai kom til félagsins frá RB Leipzig sumarið 2023. Á síðasta tímabili sprakk Szoboszlai út og var að margra mati besti leikmaður Liverpool, þegar hann skoraði 13 mörk og gaf 12 stoðsendingar í 53 leikjum þrátt fyrir að þurfa oft að spila sem hægri bakvörður. Á fyrsta tímabilinu hjá Liverpool varð Szoboszlai deildabikarmeistari, á öðru tímabilinu varð hann Englandsmeistari en Liverpool vann engan titil á síðasta tímabili. Stuðningsmenn Liverpool óttuðust að hann færi sömu leið og Trent Alexander-Arnold og Ibrahima Konate, frítt til Real Madrid þegar samningur hans rynni út næsta sumar. Ljóst er að ekkert verður af því. "I'm really, really happy. Also for me, I know this is like a big family and I want to be part of that."Head to All Red Video to watch Dominik Szoboszlai's interview after signing a new contract with the club 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026 Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Fleiri fréttir Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Sjá meira