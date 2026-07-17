Fótbolti

Zlatan skaut á Norð­menn um leið og hann gagn­rýndi Eng­land

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Zlatan Ibrahimović skoraði ekki eitt einasta mark á HM á sínum ferli. Fimm leikir, 237 mínútur og ekkert mark. Hann komst aldrei lengra en í 16-liða úrslit.
Zlatan Ibrahimović skoraði ekki eitt einasta mark á HM á sínum ferli. Fimm leikir, 237 mínútur og ekkert mark. Hann komst aldrei lengra en í 16-liða úrslit. Getty/ Catherine Ivill

Sænska knattspyrnugoðsögnin Zlatan Ibrahimović var ekki hrifinn af frammistöðu enska landsliðsins á heimsmeistaramótinu en um leið og hann gagnrýndi Englendinga skaut hann líka föstum skotum að Noregi.

Zlatan Ibrahimović tókst nefnilega að skjóta á tvær HM-þjóðir í einu í umræðu sinni um tap enska liðsins í undanúrslitaleiknum á móti Argentínu. Hann byrjaði á Englandi og kallaði undanúrslitaleikinn gegn Argentínu „reality check“ eða að hann hafi komið Englendingum aftur niður á jörðina.

„England hefur unnið HM einu sinni. Hversu oft hafa þeir unnið alvöru topplið? Má ég spyrja ykkur að því? Í gær spiluðu þeir við alvöru lið,“ sagði hann í pallborðsumræðum í New York að sögn sænska ríkissjónvarpsins.

En í miðri gagnrýninni á England tókst honum líka að skjóta á Noreg.

„Englendingar unnu ekkert topplið í þessari keppni. Að vinna Noreg, með fullri virðingu fyrir Noregi, en það er ekkert alvöru topplið. Og ég er Svíi, svo þetta er djöfulleg stríðni,“ sagði hann glottandi.

Zlatan Ibrahimović hefur starfað sem sérfræðingur hjá Fox Sports í sumar. Hann tók þátt í tveimur heimsmeistaramótum með sænska landsliðinu, 2002 og 2006, en náði ekki að skora eitt einasta mark. Liðið féll úr leik í sextán liða úrslitunum í báðum þessum keppnum, 2002 á móti Senegal og 2006 á móti Þýskalandi.

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