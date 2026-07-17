Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 20:01 Zlatan Ibrahimović skoraði ekki eitt einasta mark á HM á sínum ferli. Fimm leikir, 237 mínútur og ekkert mark. Hann komst aldrei lengra en í 16-liða úrslit. Getty/ Catherine Ivill Sænska knattspyrnugoðsögnin Zlatan Ibrahimović var ekki hrifinn af frammistöðu enska landsliðsins á heimsmeistaramótinu en um leið og hann gagnrýndi Englendinga skaut hann líka föstum skotum að Noregi. Zlatan Ibrahimović tókst nefnilega að skjóta á tvær HM-þjóðir í einu í umræðu sinni um tap enska liðsins í undanúrslitaleiknum á móti Argentínu. Hann byrjaði á Englandi og kallaði undanúrslitaleikinn gegn Argentínu „reality check“ eða að hann hafi komið Englendingum aftur niður á jörðina. Zlatan kept it a buck about Englands run 👀(via @Ibra_official) pic.twitter.com/pp9x7RAytN— Complex Sports (@ComplexSports) July 17, 2026 „England hefur unnið HM einu sinni. Hversu oft hafa þeir unnið alvöru topplið? Má ég spyrja ykkur að því? Í gær spiluðu þeir við alvöru lið,“ sagði hann í pallborðsumræðum í New York að sögn sænska ríkissjónvarpsins. En í miðri gagnrýninni á England tókst honum líka að skjóta á Noreg. „Englendingar unnu ekkert topplið í þessari keppni. Að vinna Noreg, með fullri virðingu fyrir Noregi, en það er ekkert alvöru topplið. Og ég er Svíi, svo þetta er djöfulleg stríðni,“ sagði hann glottandi. Zlatan Ibrahimović hefur starfað sem sérfræðingur hjá Fox Sports í sumar. Hann tók þátt í tveimur heimsmeistaramótum með sænska landsliðinu, 2002 og 2006, en náði ekki að skora eitt einasta mark. Liðið féll úr leik í sextán liða úrslitunum í báðum þessum keppnum, 2002 á móti Senegal og 2006 á móti Þýskalandi. 🎙️ Zlatan Ibrahimović reaction on the Argentina comeback win over England:“You see, there is something I’ve noticed in this tournament, and I think I know what is affecting most managers and teams: fear.Fear has made too many managers take decisions that don’t benefit their… pic.twitter.com/6hcU9Karz1— World Cup 2026 (Commentary) (@WorldCupDailyy) July 16, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Sjá meira