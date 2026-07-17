Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur boðað komu sína á úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta en leikurinn er á milli Spánar og Argentínu og fer fram á sunnudagskvöldið.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar einnig að mæta en sambandið milli Sánchez og Trumps er ekki upp á það besta þessa dagana.
Á nýafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara hótaði Trump að stöðva öll viðskipti við Spán. Forseti Bandaríkjanna hefur lengi verið óánægður með að Spánn verji ekki nægum fjármunum til varnarmála og NATO.
Spain’s Pedro Sanchez and President Trump are set to meet again at Sunday’s World Cup final, as strained relations between the two leaders over defense spending and the war with Iran continue to simmer. https://t.co/hwIiFqBo6o— NBC News (@NBCNews) July 17, 2026
Spain’s Pedro Sanchez and President Trump are set to meet again at Sunday’s World Cup final, as strained relations between the two leaders over defense spending and the war with Iran continue to simmer. https://t.co/hwIiFqBo6o
Trump hefur einnig gagnrýnt Spán eftir að þeir neituðu Bandaríkjunum um að nota herstöðvar landsins í tengslum við stríðið gegn Íran.
Sánchez forsætisráðherra hefur vísað gagnrýni Bandaríkjanna á bug.
„Við munum ekki gerast samsek í neinu sem skaðar heiminn og er andstætt gildum okkar og hagsmunum, bara af því að við erum hrædd við hefndaraðgerðir,“ segir Sánchez.
Á sunnudag eru góðar líkur á að Trump og Sánchez standi hlið við hlið í heiðursstúkunni í New Jersey.
Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez to attend the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/uJG2ZEhUOc— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) July 17, 2026
Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez to attend the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/uJG2ZEhUOc