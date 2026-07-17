Fótbolti

Harður gagn­rýnandi Trumps við hlið hans á úr­slita­leik HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pedro Sanchez hefur verið forsætisráðherra Spánar frá árinu 2018 eða í rúm átta ár.
Pedro Sanchez hefur verið forsætisráðherra Spánar frá árinu 2018 eða í rúm átta ár. Getty/Eduardo Parra

Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur boðað komu sína á úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta en leikurinn er á milli Spánar og Argentínu og fer fram á sunnudagskvöldið.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar einnig að mæta en sambandið milli Sánchez og Trumps er ekki upp á það besta þessa dagana.

Á nýafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara hótaði Trump að stöðva öll viðskipti við Spán. Forseti Bandaríkjanna hefur lengi verið óánægður með að Spánn verji ekki nægum fjármunum til varnarmála og NATO.

Trump hefur einnig gagnrýnt Spán eftir að þeir neituðu Bandaríkjunum um að nota herstöðvar landsins í tengslum við stríðið gegn Íran.

Sánchez forsætisráðherra hefur vísað gagnrýni Bandaríkjanna á bug.

„Við munum ekki gerast samsek í neinu sem skaðar heiminn og er andstætt gildum okkar og hagsmunum, bara af því að við erum hrædd við hefndaraðgerðir,“ segir Sánchez.

Á sunnudag eru góðar líkur á að Trump og Sánchez standi hlið við hlið í heiðursstúkunni í New Jersey.

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