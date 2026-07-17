Heimsmeistarar fá hring Andri Broddason skrifar 17. júlí 2026 10:00 Fifa tilkynnti í dag að heimsmeistarar í fótbolta munu fá hring í verðlaun. Fifa Bandaríkin hafa heldur betur sett svip sinn á heimsmeistaramótið í fótbolta. Nú hefur Fifa tilkynnt að þeir sem vinna úrslitaleikinn á sunnudaginn fá glæsilegan hring líkt og tíðkast í bandarískum íþróttum. Argentína og Spánn munu keppa á sunnudaginn í einum stærsta íþróttaviðburði heims, úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn verður spilaður í New York og má búast við mikilli spennu. Það vakti athygli fyrr í vikunni þegar tilkynnt var að hálfleikurinn í úrslitunum yrði lengri vegna tónlistaratriðis í hálfleik. Það hefur tíðkast í Ofurskálinni í NFL-deild Bandaríkjanna og mun sú hefð verða hluti af heimsmeistaramótinu í þetta sinn. Einnig hefur verið hefð að meistarar í Bandaríkjunum hafi fengið hring þegar þeir vinna deildina. Fifa mun því gera þrjátíu hringi fyrir liðið sem verður heimsmeistari og auk þess gera um tvö þúsund hringi til viðbótar sem áhorfendur geta keypt. Gróðureldar hafa geisað í Kanada sem hefur lagt mikinn reyk yfir New York-borg og skert loftgæði. Gefnar hafa verið viðvaranir til fólks en ekki er búist við að reykurinn muni hafa áhrif á úrslitaleikinn. HM 2026 í fótbolta FIFA Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Landsliðsfólk trúlofar sig: „Ekki flókið já“ Handbolti Fleiri fréttir Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Donald Trump mun mæta á úrslitaleik HM Áfall fyrir Sverri og íslenska landsliðið Breska ríkisstjórnin vill sjá refsingu frá FIFA Elsti leikmaður HM leggur hanskana á hilluna Saliba frá í nokkra mánuði Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Arnar tekur undir gagnrýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins“ Argentíska landsliðið má búast við sekt Sjá meira