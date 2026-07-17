Fótbolti

Heims­meistarar fá hring

Andri Broddason skrifar
Fifa tilkynnti í dag að heimsmeistarar í fótbolta munu fá hring í verðlaun.
Fifa tilkynnti í dag að heimsmeistarar í fótbolta munu fá hring í verðlaun. Fifa

Bandaríkin hafa heldur betur sett svip sinn á heimsmeistaramótið í fótbolta. Nú hefur Fifa tilkynnt að þeir sem vinna úrslitaleikinn á sunnudaginn fá glæsilegan hring líkt og tíðkast í bandarískum íþróttum.

Argentína og Spánn munu keppa á sunnudaginn í einum stærsta íþróttaviðburði heims, úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn verður spilaður í New York og má búast við mikilli spennu.

Það vakti athygli fyrr í vikunni þegar tilkynnt var að hálfleikurinn í úrslitunum yrði lengri vegna tónlistaratriðis í hálfleik. Það hefur tíðkast í Ofurskálinni í NFL-deild Bandaríkjanna og mun sú hefð verða hluti af heimsmeistaramótinu í þetta sinn.

Einnig hefur verið hefð að meistarar í Bandaríkjunum hafi fengið hring þegar þeir vinna deildina. Fifa mun því gera þrjátíu hringi fyrir liðið sem verður heimsmeistari og auk þess gera um tvö þúsund hringi til viðbótar sem áhorfendur geta keypt.

Gróðureldar hafa geisað í Kanada sem hefur lagt mikinn reyk yfir New York-borg og skert loftgæði. Gefnar hafa verið viðvaranir til fólks en ekki er búist við að reykurinn muni hafa áhrif á úrslitaleikinn.

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