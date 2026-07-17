Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 22:30 Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool, getur orðið heimsmeistari í annað skiptið á sunnudagskvöldið. Getty/ Ian MacNicol Þrjú félög eru örugg um að eignast heimsmeistara á sunnudagskvöldið en það eru Atlético Madrid frá Spáni og ensku félögin Liverpool og Tottenham. Liverpool er með einn leikmann í liði Argentínu og einn í liði Spánar alveg eins og Tottenham. Á meðan er Atlético með sex leikmenn í liði Argentínu og aðra fjóra í liði Spánar. Atlético Madrid er eins og áður kom fram í algjörum sérflokki enda með samtals tíu leikmenn í hópum liðanna tveggja. Í argentínska landsliðinu eru markvörðurinn Juan Musso, varnarmaðurinn Nahuel Molina, miðjumaðurinn Thiago Almada og sóknarmennirnir Julián Alvarez, Giuliano Simeone og Nicolás González. Í spænska landsliðinu eru varnarmennirnir Marc Pubill og Marcos Llorente, miðjumaðurinn Álex Baena og varnarmaðurinn Álex Grimaldo sem Atlético keypti í sumar frá Bayer Leverkusen. Báðir leikmenn Tottenham eru í stórum hlutverkum. Bakvörðurinn Pedro Porro skoraði annað mark spænska liðsins í undanúrslitaleiknum og Cristian Romero er gríðarlega mikilvægur í vörn Argentínumanna. Marcos Senesi, sem Tottenham var að kaupa frá Bournemouth, er líka í argentínska hópnum. Spánverjinn hjá Liverpool hefur þó aldrei spilað með félaginu. Víctor Munoz lék með Osasuna á síðasta tímabili en Liverpool keypti hann fyrir fjörutíu milljónir evra fyrir HM. Munoz hefur heldur ekkert komið við sögu. Sömu sögu er ekki hægt að segja um argentínska miðjumanninn Alexis Mac Allister sem er lykilmaður í argentínska landsliðinu alveg eins og þegar liðið vann titilinn 2022. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti DeChambeau refsað eftir hringinn og dettur niður í fimmta sæti Golf Fleiri fréttir Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Tveir öflugir Spánverjar æfðu ekki með restinni af liðinu Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Harður gagnrýnandi Trumps við hlið hans á úrslitaleik HM Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Bríet Fjóla keypt til Þróttar Blatter baunar aftur á FIFA: „Lengsta hlé í sögu fótboltans“ Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Sjá meira