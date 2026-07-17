Fótbolti

Þrjú fé­lög örugg með að eignast nýjan heims­meistara

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool, getur orðið heimsmeistari í annað skiptið á sunnudagskvöldið.
Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool, getur orðið heimsmeistari í annað skiptið á sunnudagskvöldið. Getty/ Ian MacNicol

Þrjú félög eru örugg um að eignast heimsmeistara á sunnudagskvöldið en það eru Atlético Madrid frá Spáni og ensku félögin Liverpool og Tottenham.

Liverpool er með einn leikmann í liði Argentínu og einn í liði Spánar alveg eins og Tottenham. Á meðan er Atlético með sex leikmenn í liði Argentínu og aðra fjóra í liði Spánar.

Atlético Madrid er eins og áður kom fram í algjörum sérflokki enda með samtals tíu leikmenn í hópum liðanna tveggja. 

Í argentínska landsliðinu eru markvörðurinn Juan Musso, varnarmaðurinn Nahuel Molina, miðjumaðurinn Thiago Almada og sóknarmennirnir Julián Alvarez, Giuliano Simeone og Nicolás González. 

Í spænska landsliðinu eru varnarmennirnir Marc Pubill og Marcos Llorente, miðjumaðurinn Álex Baena og varnarmaðurinn Álex Grimaldo sem Atlético keypti í sumar frá Bayer Leverkusen.

Báðir leikmenn Tottenham eru í stórum hlutverkum. Bakvörðurinn Pedro Porro skoraði annað mark spænska liðsins í undanúrslitaleiknum og Cristian Romero er gríðarlega mikilvægur í vörn Argentínumanna. Marcos Senesi, sem Tottenham var að kaupa frá Bournemouth, er líka í argentínska hópnum.

Spánverjinn hjá Liverpool hefur þó aldrei spilað með félaginu. Víctor Munoz lék með Osasuna á síðasta tímabili en Liverpool keypti hann fyrir fjörutíu milljónir evra fyrir HM. Munoz hefur heldur ekkert komið við sögu.

Sömu sögu er ekki hægt að segja um argentínska miðjumanninn Alexis Mac Allister sem er lykilmaður í argentínska landsliðinu alveg eins og þegar liðið vann titilinn 2022.

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