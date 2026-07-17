Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Valur Páll Eiríksson skrifar 17. júlí 2026 12:46 Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville. Samsett/Getty Sparkspekingurinn Gary Neville stendur við orð sín um miðvarðapar argentínska landsliðsins sem spilar til úrslita á HM á sunnudaginn eftir sigur á Englandi í fyrrakvöld. Cristian Romero sagði Neville heimskan eftir leikinn. Neville sagði miðvarðapar Argentínu, Romero, leikmann Tottenham, og Lisandro Martínez, leikmann Manchester United, „besta, versta miðvarðapar heims“ í aðdraganda leiksins. Argentína vann leikinn við England 2-1 í fyrrakvöld og Romero reif kjaft við Neville í viðtali sigurreifur eftir leik. Hann sagðist vonast til að hann yrði ekki eins heimskur og Neville eftir að ferli hans lýkur. Neville var beðinn um viðbrögð við ummælum Romero og stóð ekki á svörum. Hann ítrekar þá skoðun sína að Romero og Martínez spili mótsagnakenndan leik sem einkennist af frábærum tilþrifum og fáránlegum mistökum. „Ég sagði að þeir gefi andstæðingunum mörk. Þetta lið hefur fengið á sig sex mörk í fjórum leikjum í útsláttarhlutanum. Hver veit hvar liðið væri ef Messi væri ekki frammi?“ „Þessir tveir ættu að knúsa hann á hverjum degi. Hreinskilnislega hefur Messi þurft að draga þá upp úr forarpittinum þegar þeir hafa fengið á sig tvö mörk gegn Egyptalandi og Grænhöfðaeyjum, og eitt gegn Sviss og Englandi,“ segir Neville og bætir við: „En ég bætti við að þeir væru ótrúlegir, það var það sem ég sagði. Krafturinn í þeim og hvernig þeim tekst að rífa liðið áfram, nær frá því magnaða í fáránleika.“ Gary Neville responds after Cristian Romero called him out over his Argentina criticism.🤯"I think I know what I'm talking about when I watch a player.""If they didn't have Lionel Messi up front, those two should go and hug him every single minute of every single day.""They… pic.twitter.com/lwTdpTCUFY— HK (@HKFinalThird) July 16, 2026 „Romero spilaði í liði sem var næstum fallið úr ensku úrvalsdeildinni og fékk á sig 65 mörk. Ég tel mig vita hvað ég er að tala um þegar ég fylgist með leikmönnum. Hann er hæfileikaríkur, og Martínez einnig, en þeir gera urmul mistaka og þeir hafa fengið á sig mörk vegna þessa,“ segir Neville. „Ég bara veit ekki um leikmenn sem eins mikill munur er á í stökum leikjum og mótsagnirnar í spilamennsku þeirra eru gapandi,“ „Argentína vann leikinn ekki vegna miðvarðanna. Án Lionel Messi væri þetta lið ekki á þessum stað,“ segir Neville. Enski boltinn Tottenham Hotspur Manchester United Argentína HM 2026 í fótbolta Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“ Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Bowen heldur tryggð eftir fallið Loftgæðin hættuleg leikmönnum Heimsmeistarar fá hring Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Flugóður forseti FIFA Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? „Fjögur ár eru langur tími“ „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Donald Trump mun mæta á úrslitaleik HM Áfall fyrir Sverri og íslenska landsliðið Breska ríkisstjórnin vill sjá refsingu frá FIFA Elsti leikmaður HM leggur hanskana á hilluna Saliba frá í nokkra mánuði Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Sjá meira