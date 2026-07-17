Fótbolti

Svarar Romero fullum hálsi: „Veit um hvað ég er að tala“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville.
Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville. Samsett/Getty

Sparkspekingurinn Gary Neville stendur við orð sín um miðvarðapar argentínska landsliðsins sem spilar til úrslita á HM á sunnudaginn eftir sigur á Englandi í fyrrakvöld. Cristian Romero sagði Neville heimskan eftir leikinn.

Neville sagði miðvarðapar Argentínu, Romero, leikmann Tottenham, og Lisandro Martínez, leikmann Manchester United, „besta, versta miðvarðapar heims“ í aðdraganda leiksins.

Argentína vann leikinn við England 2-1 í fyrrakvöld og Romero reif kjaft við Neville í viðtali sigurreifur eftir leik. Hann sagðist vonast til að hann yrði ekki eins heimskur og Neville eftir að ferli hans lýkur.

Neville var beðinn um viðbrögð við ummælum Romero og stóð ekki á svörum. Hann ítrekar þá skoðun sína að Romero og Martínez spili mótsagnakenndan leik sem einkennist af frábærum tilþrifum og fáránlegum mistökum.

„Ég sagði að þeir gefi andstæðingunum mörk. Þetta lið hefur fengið á sig sex mörk í fjórum leikjum í útsláttarhlutanum. Hver veit hvar liðið væri ef Messi væri ekki frammi?“

„Þessir tveir ættu að knúsa hann á hverjum degi. Hreinskilnislega hefur Messi þurft að draga þá upp úr forarpittinum þegar þeir hafa fengið á sig tvö mörk gegn Egyptalandi og Grænhöfðaeyjum, og eitt gegn Sviss og Englandi,“ segir Neville og bætir við:

„En ég bætti við að þeir væru ótrúlegir, það var það sem ég sagði. Krafturinn í þeim og hvernig þeim tekst að rífa liðið áfram, nær frá því magnaða í fáránleika.“

„Romero spilaði í liði sem var næstum fallið úr ensku úrvalsdeildinni og fékk á sig 65 mörk. Ég tel mig vita hvað ég er að tala um þegar ég fylgist með leikmönnum. Hann er hæfileikaríkur, og Martínez einnig, en þeir gera urmul mistaka og þeir hafa fengið á sig mörk vegna þessa,“ segir Neville.

„Ég bara veit ekki um leikmenn sem eins mikill munur er á í stökum leikjum og mótsagnirnar í spilamennsku þeirra eru gapandi,“

„Argentína vann leikinn ekki vegna miðvarðanna. Án Lionel Messi væri þetta lið ekki á þessum stað,“ segir Neville.

Enski boltinn Tottenham Hotspur Manchester United Argentína HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið