Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Bylgjan 12. júní 2026 12:13 Þau Svansí og Svali halda uppi stuðinu í lestinni á morgun. Bylgjulestin er á ferðinni og verður í beinni útsendingu frá Fjölskyldu og húsdýragarðinum á morgun laugardag milli klukkan 12 og 16. Bylgjan býður upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1 verða í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld eru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Næstu stopp Bylgulestarinnar: 20. júní Bergmál á Þingvöllum 27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Bylgjan Bylgjulestin Mest lesið David Hockney er látinn Menning Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Hefur þegar fengið starfstilboð Lífið Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Bíó og sjónvarp Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Lífið Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Lífið Harbour rýfur þögnina Bíó og sjónvarp Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Lífið samstarf Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Lífið Fleiri fréttir Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Ormsson með sjónvarpsmarkað í beinni útsendingu í kvöld Útivistarfatnaðurinn sem gerir íslenska sumarið betra Díllinn er nýtt app þar sem notendur finna bestu dílana Fiskikóngurinn fagnar stækkun með glæsilegri opnunarhátíð Heather Mills heldur fyrirlestur í Hagkaup Stórkostleg stemning á glæsilegri forsýningu Star Wars Hugarafl skilar nærri hálfum milljarði í samfélagslegan ávinning Svona færðu pallinn í toppstand fyrir sumarið Fulleldað sous vide lambakjöt er spennandi nýjung frá Kjarnafæði Sumir sofa eins og englar – gæti sængin verið leynivopnið? Næsta kynslóð sólarvarna fyrir andlit Einn stærsti rafbílaviðburður sumarsins Sumarveisla hjá Toyota í Kauptúni á laugardag Moroccanoil sér um glamúrinn á Eurovision Stuðningur sem skiptir raunverulega máli Betri svefngæði með bambus Meltingin eins og klukka og brennslan kikkaði í gang Sjá meira