Lífið samstarf

Bylgjulestin í Fjöl­skyldu og hús­dýra­garðinum

Bylgjan
Þau Svansí og Svali halda uppi stuðinu í lestinni á morgun.
Þau Svansí og Svali halda uppi stuðinu í lestinni á morgun.

Bylgjulestin er á ferðinni og verður í beinni útsendingu frá Fjölskyldu og húsdýragarðinum á morgun laugardag milli klukkan 12 og 16.

Bylgjan býður upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1 verða í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld eru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

20. júní Bergmál á Þingvöllum

27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar

3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri

11. júlí Kótelettan á Selfossi

18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum

25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

Bylgjan Bylgjulestin


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