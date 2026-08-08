Diljá Ýr Zomers skoraði tvö marka Brann í 3-2 sigri á PAOK frá Grikklandi í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í dag.
Diljá hafði skorað tvö mörk í 5-0 sigri Brann á Mitrovica frá Kósóvó í fyrri leik Brann í 2. umferð forkeppninnar í Ungverjalandi á miðvikudaginn. Brann fór vegna sigursins í úrslitaleik við PAOK frá Grikklandi sem hafði unnið heimakonur í Ferencvaros sama dag.
Brann lenti undir eftir ellefu mínútur í dag þegar Minela Gacanica kom PAOK yfir. Diljá jafnaði leikinn á 23. mínútu og jafnt, 1-1 í hálfleik.
Diljá Ýr skoraði sitt annað mark snemma í síðari hálfleik til að koma Brann 2-1 yfir og þannig stóð allt þar til Nea Lehtola breytti stöðunni í 3-1 á fimmtu mínútu uppbótartíma.
Maria Mitkou skoraði sárabótamark á áttundu mínútu uppbótartíma en 3-2 úrslit leiksins og Brann fer áfram í umspil um sæti í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.