Mauricio Pochettino hefur verið gagnrýndur fyrir að senda tölvupóst á leikmenn sem hann valdi ekki í bandaríska landsliðshópinn fyrir HM, frekar en að hringja í þá. Sjálfur skilur Pochettino ekkert í þessari gagnrýni.
Það er vant með farið að velja landsliðshóp, óhjákvæmilega þarf að skilja einhverja leikmenn eftir og annað hvort láta þá vita af því eða bara ekki, eins og Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari Íslands ákvað að gera í eitt skipti með Jóhann Berg Guðmundsson.
Pochettino fór þá leið að senda öllum leikmönnum tölvupóst. 26 leikmenn fengu því gleðifréttir í pósthólfið, myndband af Pochettino tilkynna þeim valið, en hinir 29 leikmennirnir úr 55 manna úrtakshópnum fengu slæmar fréttir skriflega.
Had to add 26 guys into the group chat. 📲This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/N3IO3ru1Fy— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026
Fyrrum leikmaður bandaríska landsliðsins, Herculez Gomez, steig fram og gagnrýndi Pochettino fyrir þessa samskiptaleið. Hann benti á að fyrrum þjálfarar hans hjá landsliðinu, Bob Bradley og Jurgen Klinsmann, hefðu alltaf hringt.
„Þetta er hörð og harkaleg framkoma við leikmenn, sem hafa lagt blóð og svita í verkefnið. Diego Luna er næst leikjahæsti leikmaður liðsins en var ekki valinn. Ertu að segja mér að þú hafir ekki einu sinni tekið upp símann og talað við hann?... Horfðu í kringum þig og þú sérð auglýsingar af honum fyrir HM. Þið áttuð ekki í neinum vandræðum með að mjólka hann í markaðsefni fyrir nokkra dollara svo það minnsta sem hann á skilið er útskýring,“ sagði Gomez.
Pochettino svaraði fyrir gagnrýni á starfshætti hans.
„Hvað á ég að segja við leikmann? Á ég að ljúga? Það eina sem ég hef að segja er að annar leikmaður varð fyrir valinu, því eins og staðan er í dag er hann betri valkostur… Það eru 55 leikmenn í úrtakshópnum og þarf ég núna að hringja í þá alla? Þarf ég að gera það í Mars? En í landsliðsverkefnum í janúar? Þetta er ekki rétta leiðin,“ sagði Pochettino.
