Fótbolti

Sjáðu markið sem tryggði Palace sigur í Sambandsdeild Evrópu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mateta skoraði markið en Wharton átti heiðurinn að því.
Mateta skoraði markið en Wharton átti heiðurinn að því. Thomas Eisenhuth - UEFA/UEFA via Getty Images

Crystal Palace vann Sambandsdeild Evrópu með 1-0 sigri í úrslitaleiknum gegn Rayo Vallecano. Mark Jean-Philippe Mateta má sjá hér fyrir neðan.

Þetta er fyrsti Evrópubikarinn sem Crystal Palace vinnur en jafnframt þriðji bikarinn í sögu félagsins. Allir hafa þeir unnist á síðustu tólf mánuðum undir stjórn Oliver Glasner.

Með þessum sigri tryggði Crystal Palace sér sæti í Evrópudeildinni á næsta tímabili, þar til annað kemur í ljós, en liðinu var meinuð þátttaka þar á þessu tímabili.

Jean-Philippe Mateta skoraði eina mark úrslitaleiksins en Adam Wharton átti heiðurinn að því.

Wharton tók gott skot fyrir utan vítateig sem var varið en Mateta fylgdi eftir.

Klippa: Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0
Sambandsdeild Evrópu Enski boltinn Crystal Palace FC Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið