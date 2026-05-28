Sjáðu markið sem tryggði Palace sigur í Sambandsdeild Evrópu

Crystal Palace vann Sambandsdeild Evrópu með 1-0 sigri í úrslitaleiknum gegn Rayo Vallecano. Mark Jean-Philippe Mateta má sjá hér fyrir neðan.
Þetta er fyrsti Evrópubikarinn sem Crystal Palace vinnur en jafnframt þriðji bikarinn í sögu félagsins. Allir hafa þeir unnist á síðustu tólf mánuðum undir stjórn Oliver Glasner.
Með þessum sigri tryggði Crystal Palace sér sæti í Evrópudeildinni á næsta tímabili, þar til annað kemur í ljós, en liðinu var meinuð þátttaka þar á þessu tímabili.
Jean-Philippe Mateta skoraði eina mark úrslitaleiksins en Adam Wharton átti heiðurinn að því.
Wharton tók gott skot fyrir utan vítateig sem var varið en Mateta fylgdi eftir.