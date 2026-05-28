Frimpong í kuldanum og fer ekki á HM Valur Páll Eiríksson skrifar 28. maí 2026 11:30 Púlarinn tekur ekki þátt á komandi heimsmeistaramóti. Carl Recine/Getty Images Jeremie Frimpong, leikmaður Liverpool á Englandi, fer ekki með hollenska landsliðinu á komandi heimsmeistaramót í Norður-Ameríku. Hópurinn var opinberaður í gær. Landsliðsþjálfarinn Ronald Koeman opinberaði landsliðshópinn hollenska fyrir komandi mót í gær. Þar vakti athygli flestra að Frimpong væri ekki á listanum. Koeman skýrði fjarveru hans sem svo að Frimpong hafi ekki verið til taks í vetur vegna meiðsla. Hann hefur glímt við töluverð meiðsli eftir komu sína frá Leverkusen til Liverpool síðasta sumar en hafði fyrir það farið í gegnum nánast allan feril sinn meiðslalaus. Frimpong þurfti til að mynda að draga sig úr hollenska hópnum vegna meiðsla í mars síðastliðnum. Memphis Depay hefur verið frá vegna meiðsla í læri en vann kapphlaupið við tímann. Hann spilaði sinn fyrsta leik í nokkrar vikur á dögunum og er í hópnum. Jurrien Timber, leikmaður Arsenal, og Justin Kluivert, leikmaður Bournemouth, eru báðir í hópnum eftir að hafa nýlega jafnað sig á meiðslum. Crysencio Summerville, sem féll nýverið með West Ham úr ensku úrvalsdeildinni, er einnig í hópnum og getur spilað sinn fyrsta landsleik á HM. Holland er í F-riðli heimsmeistaramótsins ásamt Svíþjóð, Japan og Túnis. Landsliðshópur Hollands á HM Markmenn: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton) Varnarmenn: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool) Miðjumenn: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton) Sóknarmenn: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)