Fótbolti

Mikil leynd yfir meiðslum Neymar en þau minna á Romário

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Neymar er að glíma við meiðsli í kálfanum í aðdraganda HM.

Á meðan brasilíska landsliðið æfði í gær var Neymar í leynilegri rannsókn vegna meiðsla sem minna óneitanlega á Romário á HM 1998. 

Mikil leynd er yfir meiðslum Neymar og Brasilíumenn hafa reynt að gera sem minnst úr þeim en óttast er að hann muni ekki ná sér í tæka tíð fyrir HM sem hefst eftir sléttar tvær vikur.

Neymar er markahæsti leikmaður í sögu Brasilíu en hefur glímt við mikil meiðsli síðustu ár. Eftir að hafa slitið krossband og liðband í sitt hvoru hnénu þurfti hann að hafa mikið fyrir því að vera valinn í landsliðið en honum tókst að heilla Carlo Ancelotti.

Kálfinn hins vegar er að angra hann núna og síðustu tvo leiki tímabilsins hjá Santos var Neymar fjarverandi. Hann er síðan ekki enn byrjaður að æfa með landsliðinu í æfingabúðum liðsins.

Romário var markahæstur hjá Brasilíu á HM 1994 þegar Brassar urðu heimsmeistarar en hann var síðan sendur heim fyrir HM 1998.Alessandro Sabattini/Getty Images

Í gær var Neymar sendur í rannsókn, sem brasilíski miðillinn GE lýsir sem háleynilegri. Af ótta við upplýsingaleka var læknamiðstöðin lokuð fyrir almenning og allir starfsmenn látnir skrifa undir þagnarskyldusamning.

Nú ættu niðurstöður að liggja fyrir og næstu skref Neymar verða væntanlega ákveðin á næstu dögum. Talið er  að hann verði ekki með Brasilíu í æfingaleikjunum tveimur fyrir HM.

Neymar er ekki fyrsti Brasilíumaðurinn sem er valinn í HM-hóp meiddur, bæði Zico og Romário hafa upplifað það en sá síðarnefndi var sendur heim rétt fyrir HM 1998 í umdeildu máli.

Romário hafði verið helsta hetja heimsmeistaraliðs Brasilíu árið 1994 en þjálfarinn Mario Zagallo ákvað að senda hann heim með tárin í augunum. Romário var að glíma við kálfameiðsli á sínum tíma, eins og Neymar.

