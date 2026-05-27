Schmeichel neyðist til að hætta vegna meiðsla

Danski markmaðurinn Kasper Schmeichel hefur neyðst til að leggja hanskana á hilluna vegna meiðsla.
Schmeichel er orðinn 39 ára og meiddist alvarlega í öxlinni í leik með Celtic. Hann gekkst undir aðgerð og nú hefur það sem hann óttaðist þá verið staðfest, þetta var síðasti leikurinn á hans ferli.
Schmeichel var hluti af Englandsmeistaraliði Leicester City árið 2016 og átti síðar eftir að leiða liðið til sigurs sem fyrirliði í FA bikarnum og Samfélagsskildinum árið 2021.
Á sínum ferli spilaði hann 120 landsleiki fyrir Danmörku og tók þátt á tveimur heimsmeistara- og tveimur Evrópumótum.
Kasper Schmeichel er uppalinn hjá Manchester City, þar sem faðir hans Peter spilaði áður.
Einnig hefur Kasper Schmeichel spilað fyrir Notts County, Leeds United, Nice og Anderlecht.
„Þegar samningur minn við Celtic rennur út í júní mun ég hætta,“ tilkynnti Schmeichel á TV2.
„Ég hef ráðfært mig við ýmsa skurðlækna og sérfræðinga varðandi öxlina á mér og þeir hafa sagt mér að ég ætti ekki að búast við því að snúa aftur í fremstu röð í fótbolta. Ég hef hugleitt þessa ákvörðun mikið en ég tel að nú sé rétti tíminn,“ sagði Schmeichel einnig.
