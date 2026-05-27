Líkurnar á því að Hearts geri aðra atlögu að skoska meistaratitlinum á næsta tímabili hafa snarlækkað því fyrirliði og markahæsti leikmaður liðsins er farinn til Rangers.
Lawrence Shankland skoraði sextán deildarmörk með bandið á hendinni á þessu tímabili.
Hann var besti leikmaður liðsins sem Tómas Bent Magnússon spilar einnig fyrir.
Hearts var lengi vel í toppsæti deildarinnar en missti það frá sér í lokaumferð tímabilsins og Celtic stóð uppi sem skoskur meistari.
Nú hefur hitt liðið frá Glasgow, Rangers, tryggt sér krafta Shankland og brotið hjörtu margra stuðningsmanna Hearts.
Innan við ár er liðið síðan Shankland skrifaði undir framlengdan samning við Hearts en hann hefur nú ákveðið að krota undir þriggja ára samning við Rangers þegar félagaskiptaglugginn opnar 15. júní.
Frammistaða hans á þessu tímabili mun líklega skila honum byrjunarliðssæti í landsliði Skotlands sem er á leiðinni á HM í fyrsta sinn síðan 1998.