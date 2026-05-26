Fótbolti

Risafréttir af Putellas fyrir Reykjavíkurför

Sindri Sverrisson skrifar
Alexia Putellas með verðlaunagripinn sem hún þekkir svo vel, eftir sigur Barcelona á Lyon í Meistaradeild Evrópu á laugardaginn. Getty/Judit Cartiel

Alexia Putellas, tvöfaldur handhafi Gullboltans og ein allra besta fótboltakona sögunnar, hefur ákveðið að kveðja Barcelona eftir að hafa borið fyrirliðabandið á laugardag þegar liðið vann Meistaradeild Evrópu enn á ný.

Þessi miklu tíðindi koma nú þegar aðeins tvær vikur eru þar til að Putellas og liðsfélagar hennar í heimsmeistaraliði Spánar spila við Ísland á Laugardalsvelli, í lokaumferð undankeppni HM.

Putellas, sem er 32 ára, hefur spilað með Barcelona síðustu 14 ár og verið lykilmaður í besta liði Evrópu en hún hefur fagnað sigri í Meistaradeildinni alls fjórum sinnum með liðinu.

Putellas hefur auk þess orðið Spánarmeistari tíu sinnum og alls unnið 38 titla með Barcelona. Hún á markamet félagsins og hefur skorað 232 mörk í 507 leikjum. Aðeins Melanie Serrano á fleiri leiki að baki fyrir félagið og það munar bara níu leikjum á þeim.

BBC segir að enska félagið London City Lionesses sé líklegt til að landa Putellas og að viðræður hafi staðið yfir síðustu mánuði.

„Ég sagði að lokastundin myndi koma á meðan að ég væri upp á mitt besta, gæti gefið allt og hefði hundrað prósent orku,“ sagði Putellas í kveðju sinni á Instagram.

„Núna er sú stund runnin upp. Þetta hefur verið fullkomin saga,“ sagði Putellas og hélt áfram.

„[Þegar ég var sex ára] sá ég bara karlmenn spila á leikvanginum og það hefði aldrei hvarflað að mér að einn daginn, á þessum sama stað, myndu 90.000 stuðningsmenn Barcelona kalla nafnið mitt. Við höfum farið lengra með kvennaliðið en við hefðum getað ímyndað okkur.“

