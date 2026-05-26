Risafréttir af Putellas fyrir Reykjavíkurför Sindri Sverrisson skrifar 26. maí 2026 22:47 Alexia Putellas með verðlaunagripinn sem hún þekkir svo vel, eftir sigur Barcelona á Lyon í Meistaradeild Evrópu á laugardaginn. Getty/Judit Cartiel Alexia Putellas, tvöfaldur handhafi Gullboltans og ein allra besta fótboltakona sögunnar, hefur ákveðið að kveðja Barcelona eftir að hafa borið fyrirliðabandið á laugardag þegar liðið vann Meistaradeild Evrópu enn á ný. Þessi miklu tíðindi koma nú þegar aðeins tvær vikur eru þar til að Putellas og liðsfélagar hennar í heimsmeistaraliði Spánar spila við Ísland á Laugardalsvelli, í lokaumferð undankeppni HM. Putellas, sem er 32 ára, hefur spilað með Barcelona síðustu 14 ár og verið lykilmaður í besta liði Evrópu en hún hefur fagnað sigri í Meistaradeildinni alls fjórum sinnum með liðinu. Putellas hefur auk þess orðið Spánarmeistari tíu sinnum og alls unnið 38 titla með Barcelona. Hún á markamet félagsins og hefur skorað 232 mörk í 507 leikjum. Aðeins Melanie Serrano á fleiri leiki að baki fyrir félagið og það munar bara níu leikjum á þeim. BBC segir að enska félagið London City Lionesses sé líklegt til að landa Putellas og að viðræður hafi staðið yfir síðustu mánuði. „Ég sagði að lokastundin myndi koma á meðan að ég væri upp á mitt besta, gæti gefið allt og hefði hundrað prósent orku,“ sagði Putellas í kveðju sinni á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Alexia Putellas (@alexiaputellas) „Núna er sú stund runnin upp. Þetta hefur verið fullkomin saga,“ sagði Putellas og hélt áfram. „[Þegar ég var sex ára] sá ég bara karlmenn spila á leikvanginum og það hefði aldrei hvarflað að mér að einn daginn, á þessum sama stað, myndu 90.000 stuðningsmenn Barcelona kalla nafnið mitt. Við höfum farið lengra með kvennaliðið en við hefðum getað ímyndað okkur.“ Spænski boltinn Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut Íslenski boltinn Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Íslenski boltinn Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Íslenski boltinn Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Íslenski boltinn Rodri ekki meira með KA í ár Íslenski boltinn Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Íslenski boltinn Verður Aron þjálfari FH? Handbolti City að vinna United í slagnum um Anderson Enski boltinn Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Enski boltinn Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Fótbolti Fleiri fréttir Risafréttir af Putellas fyrir Reykjavíkurför HM-hetja mun stýra Alberti „Restin var bara ekki með“ „Þegar gengur vel þá tekurðu aðeins á loft“ Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Brynjar Ingi sigldi öruggu sæti í höfn Rodri ekki meira með KA í ár Sædís skoraði og ótrúleg ferna liðsfélaga Hildar Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistaraverk Jankó og endurkomu FH „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund Allegri líklegastur til að taka við af Conte Mikið álag á Messi en ekki alvarleg meiðsli Dembélé tapaði atkvæðagreiðslu en var samt verðlaunaður Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Íranska liðið spilar í Bandaríkjunum en þarf að gista í Mexíkó Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Sjá meira