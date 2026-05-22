Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna Valur Páll Eiríksson skrifar 22. maí 2026 11:42 Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoraði eitt og lagði upp annað í endurkomu Eyjamanna. Vísir/Anton Brink ÍA og ÍBV skildu jöfn 2-2 á Akranesi í áttundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Skagamenn komust 2-0 yfir þökk sé fallegum mörkum en köstuðu forystunni frá sér. Leikur gærkvöldsins var tíðindalítill framan af og staðan var markalaus í hléi. Skagamenn hófu síðari hálfleikinn af krafti og skammt var á hann liðið þegar liðið leiddi 2-0 þökk sé tveimur laglegum mörkum Gísla Laxdal Unnarssonar og Gísla Eyjólfssonar, sem voru báðir að skora sín fyrstu mörk á leiktíðinni og sá síðarnefndi sitt fyrsta fyrir ÍA. Klippa: ÍA 2-2 ÍBV Eyjamenn sýndu mikinn karakter að koma til baka þar sem Halldór Jón Sigurður Þórðarson kom sterkur inn af bekknum. Hann minnkaði muninn á 68. mínútu og lagði upp jöfnunarmarkið fyrir Róbert Elís Hlynsson tíu mínútum síðar. Leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Mörkin má sjá í spilaranum. Áttunda umferð Bestu deildar karla klárast í kvöld með fimm leikjum. Þeim verður öllum fylgt eftir í Subwaymessunni á Sýn Sport Ísland og allir leikirnir samhliða því í beinni á rásum Sýnar Sport. Leikir kvöldsins í Bestu deildinni 18:00 KA - Valur (Sýn Sport Ísland 3) 18:00 Keflavík - Þór Ak. (Sýn Sport Ísland 4) 19:00 Subway Messan (Sýn Sport Ísland) 19:15 Breiðablik - KR (Sýn Sport Ísland 2) 19:15 Víkingur R. - FH (Sýn Sport Ísland 5) 19:15 Stjarnan - Fram (Sýn Sport 6)