Íslenski boltinn

Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endur­komu Eyja­manna

Valur Páll Eiríksson skrifar
Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoraði eitt og lagði upp annað í endurkomu Eyjamanna.
Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoraði eitt og lagði upp annað í endurkomu Eyjamanna. Vísir/Anton Brink

ÍA og ÍBV skildu jöfn 2-2 á Akranesi í áttundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Skagamenn komust 2-0 yfir þökk sé fallegum mörkum en köstuðu forystunni frá sér.

Leikur gærkvöldsins var tíðindalítill framan af og staðan var markalaus í hléi. Skagamenn hófu síðari hálfleikinn af krafti og skammt var á hann liðið þegar liðið leiddi 2-0 þökk sé tveimur laglegum mörkum Gísla Laxdal Unnarssonar og Gísla Eyjólfssonar, sem voru báðir að skora sín fyrstu mörk á leiktíðinni og sá síðarnefndi sitt fyrsta fyrir ÍA.

Klippa: ÍA 2-2 ÍBV

Eyjamenn sýndu mikinn karakter að koma til baka þar sem Halldór Jón Sigurður Þórðarson kom sterkur inn af bekknum. Hann minnkaði muninn á 68. mínútu og lagði upp jöfnunarmarkið fyrir Róbert Elís Hlynsson tíu mínútum síðar.

Leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Mörkin má sjá í spilaranum.

Áttunda umferð Bestu deildar karla klárast í kvöld með fimm leikjum. Þeim verður öllum fylgt eftir í Subwaymessunni á Sýn Sport Ísland og allir leikirnir samhliða því í beinni á rásum Sýnar Sport.

Leikir kvöldsins í Bestu deildinni

  • 18:00 KA - Valur (Sýn Sport Ísland 3)
  • 18:00 Keflavík - Þór Ak. (Sýn Sport Ísland 4)
  • 19:00 Subway Messan (Sýn Sport Ísland)
  • 19:15 Breiðablik - KR (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:15 Víkingur R. - FH (Sýn Sport Ísland 5)
  • 19:15 Stjarnan - Fram (Sýn Sport 6)
Besta deild karla ÍA ÍBV

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið