Innlent

Flúðu eftir að hafa ekið á gangandi veg­faranda

Agnar Már Másson skrifar
Mennirnir fundurst í Austurbæ. Mynd úr safni.
Mennirnir fundurst í Austurbæ. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm

Ekið var á gangandi vegfaranda á höfuðborgarsvæðinu í gær og flúðu gerendur vettvang. Þeir fundust þó, að því er virðist fyrir tilviljun, í öðru hverfi seinna um kvöldið.

Í dagbók lögreglu er greint frá því að lögreglumenn á lögreglustöð 4 (Grafarvogi, Mosfellsbæ, Árbæ) hafi verið kallaðir til vegna tilkynningar um að ekið hafi verið á gangandi vegfaranda og hafi gerandi ekið af vettvangi.

Skömmu síðar hafi tveir einstaklingar sést hlaupa frá bifreið í austurbæ Reykjavíkur. Svo hafi komið í ljós að þeir hefðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að.

Báðir voru þeir handteknir og fluttir á lögreglustöð þar sem þeir voru vistaðir vegna málsins.

Málavöxtum er ekki lýst frekar.

Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið