Íbúi skammt frá Miðbakka segir það fullreynt að hafa parísarhjól á svæðinu og kallar eftir því að borgarbúar endurheimti útivistarsvæði. Undirskriftarlisti hefur verið stofnaður til að mótmæla áformunum.
Greint var frá því í dag að borgarráð Reykjavíkurborgar samþykkti tillögu borgarstjóra um að bjóða fyrirtækinu Taylors Tivoli til viðræðna um framlengingu samnings um afnot af Miðbakkanum í Reykjavíkurhöfn til að reka þar parísarhjól í sumar.
Parísarhjól hefur staðið á svæðinu síðustu tvö sumur og Taylors Tivoli greitt 650 þúsund krónur á mánuði fyrir afnotin.
Ekki virðast allir par sáttir við áformin en til að mynda mótmæltu borgarráðsfulltrúar Samfylkingar tillögu borgarstjóra með bókun.
Þá fetti Egill Helgason fingur út í staðsetninguna og Unnsteinn Manuel lét sína skoðun í ljós með myndskeiði á samfélagsmiðlum.
Undirskriftarlisti var stofnaður í dag vegna málsins en stofnandi listans segir svæðið njóta sín betur sem ókeypis útivistarsvæði.
„Hér áður var hjólabrettarampur, hjólagarður og körfuboltavöllur sem við íbúar hérna í hverfinu söknum mjög mikið. Ég deili ekki því sjónarmiði borgarstjóra að þetta parísarhjól sé það besta fyrir okkur. Ég held að það sem var hérna áður fyrr styðji miklu frekar við lýðheilsu frekar en þetta hjól. Það var líka ókeypis.“
Að hennar mati sé það sorglegt að horfa upp á bakkann mannlausan, trekk í trekk.
„Þetta hjól er næstum alltaf tómt. Ég veit það vel því ég fer hérna fram hjá daglega. Ef það er ekki bara kjurrt þá rúllar það bara dag eftir dag með nokkrum hræðum í. Mér finnst mjög skrítið að borgarstjóri geti tekið einhverja svona þjónustu af okkur án þess að ræða við okkur.“
Það sé fullreynt að hafa parísarhjól á svæðinu og tímabært að hleypa einhverju öðru að.
„Fórnarkostnaðurinn er of hár. Þetta er kannski sniðug hugmynd, það var sniðugt að prófa hana. Núna erum við búin að sjá að hún er lítið notuð, hún kostar of mikið fyrir venjulegt fólk að stunda eitthvað reglulega. Það er auðvitað til fólk sem hefur farið í þetta hjól. Ég þekki þau ekki en þau eru víst til einhvers staðar þarna úti.“
Hefur þú farið í hjólið sjálf?
„Nei, ég tími því ekki.“
Heldurðu að þú farir ef hjólið rís hérna í þriðja sinn?
„Ég myndi sennilega ekki gera það en þá bara í mótmælaskyni. Í ár á að vera ókeypis sautjánda júní og jú jú gott og vel, það er eflaust afar fallegt þarna uppi. Fórnarkostnaðurinn er bara of hár.“