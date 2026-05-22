Stórkostleg stemning á glæsilegri forsýningu Star Wars Samfélagið 22. maí 2026 10:35 Stórmyndin Star Wars: The Mandalorian & Grogu var frumsýnd síðasta þriðjudagskvöld í Ásbergssal Sambíóanna í Kringlunni. Á myndinni eru f.v. Júlíus Jóhann Daníelsson, Alfreð Ásberg Árnason framkvæmdastjóri Sambíóanna, Mandalorian og Grogu. Myndir/Arnar Eldey Films. Mikil gleði og sannkölluð Star Wars stemning ríkti í Ásbergssal Sambíóanna í Kringlunni þriðjudagskvöldið 19. maí þegar sérstök forsýning á nýjustu stórmynd Lucasfilm, Star Wars: The Mandalorian & Grogu, fór fram fyrir boðsgesti og aðdáendur sögunnar víðfrægu. Meðlimir 501st Legion mættu á svæðið í glæsilegum Star Wars búningum og vöktu mikla athygli gesta. Gestir fengu tækifæri til að taka myndir með Stormtroopers, Mandalorian og öðrum þekktum persónum úr Star Wars alheiminum áður en sýning hófst. Viðtökurnar við myndinni voru einstaklega góðar og voru gestir yfir sig hrifnir af þessari nýju kvikmyndaupplifun sem sameinar stórbrotna hasarstemningu, hjartnæma sögu og þann einstaka anda sem hefur gert Star Wars að einu stærsta kvikmyndafyrirbæri allra tíma. Byggir á gríðarlega vinsælli þáttaseríu Star Wars: The Mandalorian & Grogu markar nýjan kafla í Star Wars alheiminum og byggir á gríðarlega vinsælu þáttaseríunni The Mandalorian. Myndin fylgir áfram ævintýrum veiðimannsins Din Djarin og hins ástsæla Grogu, sem margir þekkja sem „Baby Yoda", þegar þeir standa frammi fyrir nýjum ógnunum og hættulegu verkefni sem gæti haft áhrif á framtíð vetrarbrautarinnar. Arnar hjá Eldey Films mætti á staðinn og fangaði stemninguna. Leikstjóri myndarinnar er Jon Favreau sem einnig skrifar handritið ásamt Dave Filoni. Með aðalhlutverk fara meðal annars Pedro Pascal sem The Mandalorian og Sigourney Weaver sem Colonel Ward, ásamt fleiri kunnuglegum persónum úr Star Wars heiminum. Myndin er framleidd af Lucasfilm og Disney. Frumsýnd um land allt 21. maí Star Wars: The Mandalorian & Grogu var frumsýnd í kvikmyndahúsum um allt land í gær 21. maí og er ljóst að Star Wars aðdáendur eiga mikið kvikmyndaævintýri í vændum. „Þetta var algjör upplifun frá upphafi til enda. Stemningin í salnum var ótrúleg og viðbrögðin eftir sýningu sýna að Star Wars galdurinn lifir enn sterkari en nokkru sinni fyrr," sagði einn gesta eftir sýninguna.