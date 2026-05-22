Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. maí 2026 10:11 Herra hnetusmjör og Birgitta Haukdal sömdu Þjóðhátíðarlagið „Flugelda" í ár og flytja það í dalnum í sumar. Vísir/Vilhelm Birgitta Haukdal og Herra hnetusmjör eru höfundar og flytjendur lagsins „Flugeldar" sem er Þjóðhátíðarlagið í ár. Þau frumfluttu lagið í Brennslunni á FM957 í morgun en það fangar eftirvæntinguna eftir því að mæta í Herjólfsdalinn. Það eru sjötíu dagar í Þjóðhátíð sem fer fram um verslunarmannahelgina í Vestmannaeyjum frá 31. júlí til 3. ágúst. Tilvonandi þjóðhátíðargestir bíða á hverju ári spenntir eftir því að heyra hvernig nýtt þjóðhátíðarlag hljómar. Greint var frá því í apríl að poppstjarnan Birgitta Haukdal og rapparinn Herra hnetusmjör, réttu nafni Árni Páll Árnason, myndu semja og flytja lagið í ár. Birgitta Haukdal er fyrrverandi söngkona Írafárs, Eurovision-fari og farsæl poppsöngkona. Herra hnetusmjör hefur verið einn vinsælasti rappari landsins síðustu tíu ár. Þau þekkjast sömuleiðis vel eftir að hafa verið dómarar saman í síðustu tveimur seríunum af Idol stjörnuleit. Birgitta og Herra mættu til Rikka G og Egils Ploder í Brennsluna í morgun til að ræða Þjóðhátíð í sumar, lagið nýja og frumflytja það jafnframt. „Þetta gætu reyndar verið svölustu mæðgin í heiminum," sagði útvarpsmaðurinn Rikki G þegar Árni og Birgitta mættu í útvarpsverið. „Hættu að segja þetta, mér fannst ég ógeðslega kúl fyrir svona hálfri mínútu," svaraði Birgitta Haukdal sem var ekki sátt við að vera minnt á aldur sinn. „Þá fá þau bara lag frá Birgittu Haukdal og Herra hnetusmjör" Aðdragandinn að laginu var hvorki langur né flókinn, að sögn Birgittu. Lagið kom síðan að sjálfu sér án þess að höfundarnir þyrftu að tala sig saman um nálgunina sérstaklega. „Þau vildu bara fá besta fólkið í þetta og hringdu. Ég er að aðeins að reyna að peppa sjálfa mig, stækka mig," segir Birgitta og bætir við: „Það kom símtal, þau vildu eitthvað gott og ferskt." Birgitta og Herra kunna þetta. Birgitta segir þau ekkert hafa rætt hvernig lagið ætti að vera heldur einfaldlega bara farið í stúdíóið og búið til bombu. Þau hafi bæði viljað fanga eftirvæntinguna eftir því að mæta í Herjólfsdalinn. „Við vildum fanga tilfinninguna þegar þú ert á leiðinni í dalinn. Við vorum mjög sammála, án þess að strika eitthvað niður, hvernig við vildum gera þetta. Um leið og við byrjuðum að vinna saman vorum við rosalega sammála í hvaða átt við vildum taka þetta lag," sagði Árni. „Það er ástæða fyrir því að Þjóðhátíðarnefnd er að heyra í Birgittu Haukdal og Herra hnetusmjör. Þá fá þau bara lag frá Birgittu Haukdal og Herra hnetusmjör," bætti hann við. „Við vorum sammála um það að við ætluðum að gera Þjóðhátíðarlag sem væri ekki eins og neitt annað Þjóðhátíðarlag. Nú gerum við eitthvað nýtt og ferskt og stöndum og föllum með því," sagði Birgitta. Lagið var frumflutt í Brennslunni á FM957 í morgun. Lagið og viðtalið við meðlimi Stuðlabandsins má heyra í spilaranum hér að neðan en lagið hefst á mínútu 5:00.