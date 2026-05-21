Stefán Hilmarsson heldur sextugsafmælistónleika í lok júní og sendir frá sér sólóplötuna Ár & dagar á næstu vikum. Hann frumflutti lagið „Hringd'í mömmu“ af plötunni á Bylgjunni í gær en upphaflega átti Björgvin Halldórsson að syngja það með honum. Örlögin gripu í taumana þegar Björgvin féll sviplega frá í síðasta mánuði.
Tónlistarmaðurinn Stefán Hilmarsson á farsælan feril að baki með Sálinni hans Jóns míns, Pláhnetunni og sem sjálfstæður tónlistarmaður. Hann hyggst fagna sextugsafmælinu og fjörutíu ára ferli með stórtónleikum í Eldborg 26. og 27. júní næstkomandi.
Þrjátíu og þrjú ár eru liðin síðan Stefán gaf út Líf, sína fyrstu sólóplötu, árið 1993 en hann var á þeim tíma í Pláhnetunni og nýbakaður faðir. Hann leggur nú lokahönd á sína áttundu sólóplötu, Ár & dagar, sem samanstendur af ellefu lögum og kíkti til Ívars Guðmundssonar á Bylgjunni til að ræða plötuna og frumflytja nýtt lag.
„Ég ákvað það á þessum tímamótum, ég er að verða sextugur í júní ef guð lofar, að reyna að koma frá mér einhverju nýju efni. Hún er búin að vera á dagskrá í tvö-þrjú ár, ég hef ekki tekið skrefið fyrr en núna. Þetta var kannski sparkið í rassinn sem ég þurfti,“ segir Stefán um plötuna.
Platan er á lokastigum og kemur út á næstu vikum. „Hún verður kláruð á næstu dögum ef þetta gengu allt saman eftir,“ segir Stefán.
Stefán frumflutti jafnframt nýtt lag af plötunni sem heitir „Hringd'í mömmu“. Lagið sjálft er erlent lag sem Stefán hreifst af og ákvað að semja íslenskan texta við. Stefán syngur lagið einn en ætlaði upphaflega að fá góðan félaga til að syngja það með sér.
„Þetta er lag sem ég hafði ætlað mér að fá Björgvin Halldórsson til að syngja með mér á og við vorum búnir að ákveða það. Ég sendi honum þetta lag og textann fyrir örugglega rúmlega ári og þetta var allt klárt,“ segir Stefán.
„Svo tafðist einhvern veginn að koma sér að verki og þetta stóð dálítið tæpt, satt að segja. Ég var búinn að syngja minn part og svo var meiningin að koma Björgvini í hljóðver fljótlega eftir páska. Það fór eins og það fór, örlögin gripu í taumana og það varð ekkert úr því, því miður,“ segir hann.
Lagið er hjartnæmt, skírskotar í gamla tíma og fjallar um mann sem fær fréttir af andláti vinar.
„Svo ég stoppaði í sjoppunni, keypti Prins og litla kók/ kom við í kirkju og kíkti í sálmabók/ greip gítarinn úr skottinu og samdi lítinn brag/ sem ég söng svo niðri í fjöru við fagurt sólarlag“
Rétt rúmur mánuður er í sextugsafmæli Stefáns og tónleikana sem verða haldnir í Eldborg í Hörpu. Tónleikarnir seldust fljótt upp þannig að auk aðaltónleikanna 26. júní verða einnig aukatónleikar daginn eftir.
„Núna er undirbúningurinn hafinn fyrir alvöru og það er eiginlega allt í gangi. Nú fer stressið að hvolfast yfir mann segir,“ segir Stefán sem gerir ráð fyrir að vera með fiðring í magnanum þar til hann stígur á svið.
Fjöldi fólks kemur að tónleikunum og verður blásið til tónleikaveislu með stórri hljómsveit, blásaraflokki og bæði óvæntum og væntum leynigestum.
„Það verður öllu til tjaldað og margt í boði,“ segir Stefán og bætir við: „Sextugsafmælið kemur ekki aftur og um að gera, á meðan maður er þokkalega uppistandandi, að gera þetta með glæsibrag.“
Hlusta má á viðtal Ívars við Stefán hér að ofan en auk þess að ræða tónlistina rakti Stefán einnig hvernig hann varð óvart Arsenal-aðdáandi eftir að móðir hans keypti Arsenal-treyju í Lundúnum árið 1971 þegar hann var bara fimm ára gamall.