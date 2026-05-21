Úlfur Ágúst sleit liðband

Úlfur Ágúst Björnsson snýr ekki aftur í bráð til átaka með liði FH í Bestu deildinni. Framherjinn sleit liðband í leik gegn Breiðabliki á dögunum.
FHingar greina frá tíðindunum í færslu á samfélagsmiðlum þar sem styrktarþjálfarinn Númi Már Atlason rennir yfir stöðuna á leikmannahópnum.
Úlfur Ágúst er að glíma við alvarleg meiðsli en „vonandi náum við honum bara inn á völlinn fyrr en áætlað var,“ segir styrktarþjálfarinn Númi Már.
Gleðitíðindin fyrir sóknarlínu FHinga eru þau að framherjinn Sverrir Páll Hjaltested snýr brátt aftur, eftir að hafa fengið heilahristing og ljótan skurð í leik gegn Fram í byrjun mánaðar. Þá er einnig von á Adolf Daða Birgissyni bráðlega.
Varnarlína FH á líka von á liðsauka bráðlega því miðvörðurinn Ísak Óli Ólafsson er að jafna sig á sama hraða og Sverrir af sama höfuðhögginu. Hægri bakvörðurinn Birkir Valur Jónsson er líka væntanlegur von bráðar.