Leikur Vals og Fram endaði í markalausu jafntefli í 5. umferð Bestu deild kvenna á Hlíðarenda í kvöld. Bæði liðin bæta því við sig einu stigi eftir úrslit kvöldsins.
Valskonur byrjuðu fyrri hálfleikinn fremur vel og fengu sína fyrstu marktilraun á aðeins annarri mínútu. Við byrjun fyrri hálfleiks var útlitið svo að Valskonur myndu hafa yfirhöndina í leik þessum en það var þó ekki raunin.
Frammarar hófu svo að sækja í sig veðrið á 10. mínútu og keyrðu upp sóknarleik sinn. Þar af voru Brooklyn Paige Enst og Una Rós Unnarsdóttir sérstaklega ógnandi.
Fyrri hálfleikur var jafn og tíðindalítill framan af. Liðin skiptust á að hafa yfirhöndina og bæði lið fengu færi sem þeim tókst ekki að nýta.
Seinni hálfleikur byrjaði með svipuðum hætti og sá fyrri. Liðin voru álíka mikið með boltann og skiptust á árangurslitlum marktilraunum.
Þegar leið á seinni hálfleik færðist meiri kraftur í leikinn. Frammarar sköpuðu sér tvö álitleg færi og máttu Valsarar telja sig heppna að færin hafi ekki leitt til marka.
Það var marktilraun Taylor Marie Hamlett á 59. mínútu þar sem að hún mætti markverði Vals henni Tinnu Brá Magnúsdóttur alein. Taylor endaði svo að reyna skjóta boltanum á milli fóta markvarðarins sem reyndist ekki ganga. Hin marktilraunin var á 68. mínútu þar sem Freyja Dís Hreinsdóttir reyndi að hitta boltanum inn eftir fyrirgjöf frá Brooklyn Paige Enst.
Eftir þessar tvær marktilraunir skiptu Valsarar um gír og hófu að sækja meira á markið.
Undir lok leiksins breyttist takturinn í leiknum. Leikurinn varð harðari, færin fleiri og talsverður hiti færðist í bæði leikmenn og stuðningsmenn, sem létu óspart í sér heyra.
En allt kom fyrir ekki og leikurinn endaði í markalausu jafntefli.