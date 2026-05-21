Maguire skilinn eftir heima í al­gjörum molum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Harry Maguire fer ekki á HM. Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Harry Maguire verður ekki í enska landsliðshópnum á HM í sumar. Í yfirlýsingu segist varnarmaðurinn í áfalli með ákvörðun landsliðsþjálfarans Tomas Tuchel.

26 manna hópurinn verður tilkynntur á morgun en Maguire hefur staðfest að hann verði ekki valinn. Ásamt Maguire býst BBC við því að miðvörðurinn Fikayo Tomori verði skilinn eftir heima.

Maguire greindi frá tíðindunum í færslu á Instagram þar sem hann segir:

„Ég er sannfærður um að ég hefði getað spilað stórt hlutverk í sumar fyrir landsliðið, eftir tímabilið sem ég hef átt. Ég er í áfalli og miður mín yfir ákvörðuninni.

Ég hef ekkert elskað heitar en að klæða mig í landsliðstreyjuna og spila fyrir þjóð mína síðustu ár. Ég óska leikmönnunum alls hins besta í sumar.“

Einnig reiknar BBC með því að vinstri bakvörðurinn Luke Shaw verði ekki valinn í landsliðshópinn, þrátt fyrir að hafa átt fínt tímabil með Manchester United líkt og Maguire. 

Englandsmeistarar Arsenal munu hins vegar eiga þrjá fulltrúa í hópnum, þá Noni Madueke, Bukayo Saka og Declan Rice.

