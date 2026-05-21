ÍA – ÍBV 2-2 | Frábær endurkoma Eyjamanna í jafntefli á Skaganum Gunnar Egill Daníelsson skrifar 21. maí 2026 17:15 Gísli Eyjólfsson og félagar eru komnir með nýjan markvörð. vísir/Guðmundur ÍA og ÍBV skildu jöfn, 2-2, í fyrsta leik 8. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta á Elkem vellinum á Akranesi í kvöld. ÍA fer upp í sjöunda sæti og er þar með níu stig og ÍBV er áfram á botninum, nú með tvö stig eins og FH sæti ofar. Fyrri hálfleikur var ansi hreint fjörugur þó mörkin hafi látið á sér standa. Bæði lið fengu nokkur mjög góð færi til þess að brjóta ísinn auk þess að fá bæði nokkur hálffæri. Böðvar Böðvarsson fyrirliði ÍA fór meiddur af velli þegar fyrri hálfleikur var rúmlega hálfnaður. Hélt hann um hnéð á sér og er vonandi að ekki sé um alvarleg meiðsli að ræða. Gíslarnir skoruðu glæsimörk ÍA hóf síðari hálfleikinn af fítonskrafti og braut ísinn eftir eftir aðeins tveggja mínútna leik í honum. Guðmundur Þórarinsson tók þá hornspyrnu frá hægri, hún var skölluð frá og Sesar Örn Harðarson reyndi að skalla boltann lengra frá rétt utan teigs. Það tókst ekki betur til en svo að Gísli Laxdal Unnarsson beið átekta, tók stórbrotið skot á lofti með vinstri fæti hægra megin við vítateiginn sem sveif í boga nærri samskeytunum nær, óverjandi fyrir Ara í Haraldsstovu Petersen í marki ÍBV. Aðeins fjórum mínútum síðar, á 51. mínútu, tvöfaldaði nafni hans Gísli Eyjólfsson forystu ÍA með sínu fyrsta deildarmarki. ÍA geystist þá í skyndisókn, Haukur Andri Haraldsson lagði boltann til hliðar á Gísla sem kom aðvífandi og þrumaði boltanum í netið með glæsilegu skoti við D-bogann. Halldór Jón skoraði og lagði upp mark í endurkomu ÍBV Um miðjan síðari hálfleik fékk ÍBV aukaspyrnu rétt fyrir utan vítateig hægra megin. Vicente Valor tók skotið sem Jón Sölvi Símonarson varði út í teiginn. Varamaðurinn Halldór Jón Sigurður Þórðarson beið þar átekta og lagði boltann auðveldlega í netið af stuttu færi. Á 78. mínútu jafnaði ÍBV svo metin. Varamaðurinn Arnar Breki Gunnarsson átti þá fyrirgjöf af hægri kantinum sem Halldór Jón Sigurður potaði áfram á Róbert Elís Hlynsson sem lagði boltann í netið af stuttu færi með vinstri fótar skoti. Staðan þá orðin 2-2 og reyndust það lokatölur í bráðskemmtilegum leik þar sem stíflan brast svo um munaði í síðari hálfleik. Atvik leiksins Helgi Mikael Jónasson lenti í samstuði við Alex Frey Hilmarsson, fyrirliða ÍBV, í fyrri hálfleik og lá óvígur eftir um stund. Eftir að hafa hlotið aðhlynningu hjá Mario Majic, sjúkraþjálfara ÍA, í fáeinar mínútur var hann klár í slaginn að nýju og dæmdi restina af leiknum. Stjörnur og skúrkar Gísli Laxdal Unnarsson hafði góðar gætur á Sesari Erni Harðarsyni og skoraði í þokkabót stórglæsilegt mark. Nafni hans Gísli Eyjólfsson vann sig vel inn í leikinn og skoraði sömuleiðis Halldór Jón Sigurður Þórðarson átti frábæra innkomu í liði ÍBV þar sem hann skoraði fyrra markið og lagði upp það síðara. Erfitt er að finna einhvern skúrk, kannski helst hægt að nefna varnarlínu ÍA í jöfnunarmarki ÍBV þar sem menn sváfu á verðinum. Dómarinn Helgi Mikael dæmdi leikinn fantavel. Hann var spar á spjöldin og leyfði leiknum að fljóta sem hjálpaði tvímælalaust við að gera hann eins skemmtilegan og raunin varð. Stemning og umgjörð Það var prýðilega mætt í blíðunni á Skaganum og töluverður fjöldi kominn um klukkutíma fyrir leik til að fá sér dýrindis hamborgara og kaldan drykk með. Nýja höllin er glæsileg og félagssvæðið allt hið skemmtilegasta. Stuðningsmenn ÍA létu vel í sér heyra í stúkunni, sem er vissulega komin til ára sinna en það er alltaf óumflýjanlegur sjarmi yfir henni, að ég tali nú ekki um að koma sér þægilega fyrir í grasbrekkunni. Besta deild karla ÍA ÍBV