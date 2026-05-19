Þakkar Ingu traustið en segir niðurstöðu vonbrigði Lovísa Arnardóttir skrifar 19. maí 2026 12:53 Guðmundur Ingi er hér með Ingimari Þóri Friðrikssyni í framboðinu Góðan daginn þegar fyrstu tölur voru kynntar á laugardaginn. Vísir/Vilhelm Guðmundur Ingi Þóroddsson, oddviti Flokks fólksins í Reykjavík, segir niðurstöðu kosninganna vonbrigði. Hann sé samt sem áður þakklátur fyrir það traust sem honum var sýnt til að leiða flokkinn. Flokkurinn fékk 3,3 prósent atkvæða og tapaði sínum eina fulltrúa í borgarstjórn. Flokkur fólksins hefur verið í meirihlutasamstarfi með Samfylkingu, Vinstri grænum, Sósíalistaflokknum og Pírötum í rúmt ár. „Ég vil sérstaklega þakka Inga Sæland formanni flokksins fyrir traustið, stuðninginn og samstarfið á þessari vegferð. Ég vil einnig þakka öllu því öfluga fólki sem var með mér á lista, sjálfboðaliðum, stuðningsfólki og öllum þeim sem greiddu okkur atkvæði. Ég er sannfærður um að við höfum opnað mikilvæga umræðu og sett málefni fólks sem oft gleymist skýrar á dagskrá," segir hann í færslu á Facebook. Hann segir áhyggjuefni að rödd sem sterkast hafi talað fyrir málefnum eldri borgara, örykkja og fólks sem stendur höllum fæti heyrist ekki lengur í borgarstjórn. „Þessi úrslit kalla á að við söfnum vopnum okkar, förum strax í að efla grasrótina, styrkja ungliðastarf og tryggja að flokkurinn verði með öflugt framboð um allt land," segir hann að lokum. Flokkur fólksins Sveitarstjórnarkosningar 2026