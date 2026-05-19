Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan níu og fram til klukkan átta í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á um 900 metra kafla á Hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði.
Umferðastýring verður á svæðinu og eru vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Miklar tafir urður á umferðinni á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginum við Hólmsá.
Þar mynduðust langar bílaraðir sitt hvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbikun og fræsingu og voru sumir vegfarandur ekki sáttir við verklagið sem viðhaft var.
Að auki bendir Vegagerðin á að mikið sé um holuviðgerðir og því vinnuflokkar að störfum á vegum. „Vinsamlegast virðið merkingar og akið með gát,“ segir í færslu á vefnum umferðin.is.