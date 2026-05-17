Það voru blendnar tilfinningar í huga Ólafs Inga Skúlasonar, þjálfara Breiðabliks, eftir sárt tap liðsins gegn Val í Bestu-deild karla í fótbolta á Hlíðarenda í kvöld.
„Við stýrðum þessum leik frá upphafi til enda að mínu mati og vorum heilt yfir sterkari aðilinn. Þess vegna er það gríðarlega sárt að fá þetta mark á okkur í lokin og fara héðan tómhentir. Þetta voru ekki sanngjörn úrslit en það er ekki spurt að því,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, svekktur.
„Við sköpuðum okkur fullt af færum, bæði í fyrri hálfleik og í byrjun seinni hálfleiks. Við hefðum átt að nýta þau betur en fengum það í bakið í lokin. Sóknarleikurinn var góður og við getum týnt fullt jákvætt út úr þessum leik þrátt fyrir tapið,“ sagði Ólafur Ingi þar að auki.
„Það er ekkert launungarmál að við viljum vera með fleiri stig en mér finnst liðið vera á góðum stað. Framan var sóknarleikurinn að hiksta aðeins en það er komið gott flæði þar. Nú erum við kannski farnir að leka aðeins of mikið af mörkum. Við þurfum að skrúfa fyrir það og koma smá meiri jafnvægi á spilamennskuna hjá okkur,“ sagði hann.
„Eins og ég sagði áðan þá erum við súrir með niðurstöðuna en frammistaðan var að mestu leyti góð. Anton Logi kom vel inn í leikinn og margar frammistöður hjá leikmönnum mínum sem gefa góð fyrirheit fyrir framhaldið,“ sagði Ólafur Ingi borubrattur.