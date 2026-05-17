Gísli Gotti varð Póllandsmeistari annað árið í röð

Gísli Gottskálk Þórðarson varð Póllandsmeistari annað árið í röð þegar Lech Poznan tryggði sér titilinn með 1-3 sigri gegn Radomiak í næstsíðustu umferð pólsku úrvaldsdeildarinnar.
Gísli hefur verið að glíma við meiðsli í rúman mánuð og spilaði ekkert með liðinu á lokaspretti tímabilsins. Fram að því hafði miðjumaðurinn komið að fjórum mörkum í þrettán leikjum í deildinni.
Þetta er því annað árið í röð sem Gísli þarf að fagna pólska meistaratitlinum í borgaralegum klæðum.
Gísli lét sig samt ekki vanta í fagnaðarlætin eins og sjá má á meðfylgjandi myndskeiði, þar sem hann hvetur stuðboltann Robert Gumny áfram í hópsöng.
Þetta var tíundi meistaratitill Lech Poznan og annað árið í röð sem liðið vinnur deildina.
Titillinn var tryggður með 1-3 sigri á útivelli í gær, í næstsíðustu umferðinni, eftir að Lech Poznan hafði lent undir snemma.
Með meistaratitlinum fylgir sæti í undankeppni Meistaradeildar Evrópu, með möguleika á Evrópudeild en öruggt með Sambandsdeild.
Titlinum var fagnað fram á rauða nótt í gærkvöld. Liðið fór með rútu frá Radomia heim til Poznan og markmaðurinn Bartosz Mrozek settist undir stýri.
Nowy kierowca Lecha 😎 pic.twitter.com/bLexJ67NB4— Meczyki.pl (@Meczykipl) May 16, 2026
