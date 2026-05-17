Stefán missti af umspilinu með grátlegum hætti

Stefán Teitur Þórðarson hélt að hann hefði tryggt Hannover 96 mikilvægan sigur en þurfti svo að sætta sig við 3-3 jafntefli gegn Nurnberg í lokaumferð þýsku B-deildarinnar.
Stefán Teitur átti heiðurinn að þriðja marki leiksins, þó það hafi verið skráð sem sjálfsmark. Á þeim tímapunkti leit út fyrir að Hannover myndi vinna leikinn 3-2, tryggja sér þriðja sætið og fara í umspil.
Nurnberg náði hins vegar að jafna 3-3 á lokamínútunum, með marki upp úr aukaspyrnu, og eyðileggja fyrir Hannover.
Paderborn náði að vinna sinn leik gegn Darmstadt og tók þriðja sætið af Hannover.
Valgeir Lunddal var í byrjunarliði Fortuna Dusseldorf í 3-0 tapi gegn Greuther Furth, liði Brynjars Inga Bjarnasonar sem var á varamannabekknum.
Þetta stóra tap gerir það að verkum að Fortuna Dusseldorf hafnar í 18. sæti deildarinnar á markatölu og fellur.
Greuther Furth hafnaði hins vegar í 17. sæti á markatölu og fær annan séns til að halda sér í deildinni, í umspili gegn liðinu sem endaði í þriðja sæti C-deildar.