Fótbolti

Højlund skoraði í sigri sem tryggði honum samning hjá Napoli

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Rasmus Højlund hafði margar ástæður til að fagna í dag.
Rasmus Højlund hafði margar ástæður til að fagna í dag. Gabriele Maltinti/Getty Images

Rasmus Højlund verður leikmaður Napoli á næsta tímabili en það varð ljóst þegar liðið tryggði sér sæti í Meistaradeildinni með 3-0 sigri gegn Pisa í dag.

Højlund lagði fyrsta markið upp fyrir Scott McTominay og skoraði síðan þriðja markið í öruggum sigri Napoli. Með sigrinum er ljóst að Napoli mun enda í einu af fjórum efstu sætum ítölsku deildarinnar.

Højlund hefur verið á láni hjá Napoli frá Manchester United á þessu tímabili en samkvæmt skilmálum samningsins þarf ítalska félagið að festa kaup því það tryggði sig inn í Meistaradeildina.

Napoli mun greiða um 44 milljónir evra fyrir danska framherjann, sem skoraði aðeins fjögur mörk í 32 leikjum með Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

Højlund hefur verið í lykilhlutverki hjá Napoli á þessu tímabili vegna meiðsla Romelu Lukaku. Højlund hefur skorað 15 mörk og lagt upp 6 mörk í 43 leikjum í öllum keppnum.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið