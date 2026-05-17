Højlund skoraði í sigri sem tryggði honum samning hjá Napoli

Rasmus Højlund verður leikmaður Napoli á næsta tímabili en það varð ljóst þegar liðið tryggði sér sæti í Meistaradeildinni með 3-0 sigri gegn Pisa í dag.
Højlund lagði fyrsta markið upp fyrir Scott McTominay og skoraði síðan þriðja markið í öruggum sigri Napoli. Með sigrinum er ljóst að Napoli mun enda í einu af fjórum efstu sætum ítölsku deildarinnar.
Højlund hefur verið á láni hjá Napoli frá Manchester United á þessu tímabili en samkvæmt skilmálum samningsins þarf ítalska félagið að festa kaup því það tryggði sig inn í Meistaradeildina.
Napoli mun greiða um 44 milljónir evra fyrir danska framherjann, sem skoraði aðeins fjögur mörk í 32 leikjum með Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.
Højlund hefur verið í lykilhlutverki hjá Napoli á þessu tímabili vegna meiðsla Romelu Lukaku. Højlund hefur skorað 15 mörk og lagt upp 6 mörk í 43 leikjum í öllum keppnum.