Einlæg gleði Hermanns Hreiðarssonar, þjálfarar Vals, skein úr augum hans og hann átti erfitt með að fela sigurvímu sína eftir að hans menn innbyrtu dramatískan endurkomusigur gegn Breiðabliki í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Mér fannst við spila frábærlega í fyrri hálfleik og sá hálfleikur er líklega það besta sem við höfum sýnt í sumar. Einkum þegar litið er til uppspilsins hjá okkur, uppbyggingu á sóknum og stöðum sem við vorum að skapa,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, sigurreifur.
„Við slökktum svo á okkur í upphafi seinni hálfleiks og það er líklega vegna þess að við kjöftuðum of mikið í hálfleik. Þeir náðu að þrýsta okkur niður og komast verðskuldað yfir. Við náðum hins vegar vopnum okkar aftur og innbyrtum sigurinn sem er dásamlegt,“ sagði Hermann enn fremur.
„Það var yndislegt að sjá boltann í netinu þarna í lokin. Við vorum á hinum endanum í síðustu umferð og sýndum að þessu sinni karakter að koma til baka. Þetta er frábært kvöld, flott frammistaða og geggjaður sigur,“ sagði hann.
„Liðið allt spilaði mjög vel í þessum leik og það var sjálfstraust og hugrekki í okkar aðgerðum. Lúkas Logi var til að mynda frábær og lagði upp tvö mörk. Þá voru fleiri leikmenn sem spiluðu frábærlega. Flottur liðssigur hjá mínum mönnum,“ sagði Hermann.